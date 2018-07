TASR

Dnes o 18:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Učitelia z Teach for Slovakia nezaháľajú ani počas prázdnin

Zakladateľ projektu Stanislav Boledovič pochválil už päťročnú spoluprácu s ministerstvom, a to aj napriek častej výmene ministrov.

Na snímke žiaci počas vyučovacej hodiny. V Bratislave 27. júla 2018. — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 27. júla (TASR) – Napriek tomu, že prázdniny sú v plnom prúde, 19 účastníkov programu Teach for Slovakia sa pripravuje na svoje nové dvojročné učiteľské povolanie v Letnej škole. Tá je určená pre žiakov, ktorí v septembri 2018 nastupujú do druhého až deviateho ročníka základných škôl (ZŠ) a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

"Žiaci tak majú príležitosť, ako si upevniť učivo, rozvíjať zručnosti, zahnať letnú nudu a nájsť si nových kamarátov," uviedol tím Teach for Slovakia.

Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej (nominantka SNS) absolventi tohto programu majú dosť zaujímavých a podnetných postrehov, ktoré na ministerstve neraz využívajú aj pri tvorbe legislatívy. "Veľmi pozitívne vnímame to, že mladí ľudia, ktorí pôsobia v tomto programe, sa potom často uchádzajú aj o pozície, či už na ministerstve školstva, v organizáciách, ktoré pôsobia v rezorte, či v iných verejných orgánoch na Slovensku," uviedla na brífingu Lubyová.

Zdôraznila, že keby po skúsenosti, ktoré program Teach for Slovakia ponúka, zaklopali jej absolventi "na dvere ministerstva, tie ostanú pre nich otvorené, či už formou zamestnania, alebo stáže".

Zakladateľ projektu Stanislav Boledovič pochválil už päťročnú spoluprácu s ministerstvom, a to aj napriek častej výmene ministrov. "Pod vedením ministerky Lubyovej sa tento rok navýšila aj finančná podpora programu," uviedol. Ako výzvu vidí Boledovič možnosť rozšírenia na zapojenie sa ešte väčšieho počtu mladých ľudí z Teach for Slovakia do inštitútu ministerstva školstva: "V týchto dňoch však už jeden člen Teach for Slovakia priamo pracuje v tíme štátneho tajomníka na ministerstve. Ďalší dvaja stážujú v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a v Štátnej školskej inšpekcii."

Dvojročný intenzívny program je určený pre najlepších absolventov vysokých škôl. Po absolvovaní vstupného tréningu strávia dva roky ako učitelia na jednej z partnerských škôl. Od začiatku fungovania programu mala práca mladých lídrov dosah na viac ako 5000 detí po celom Slovensku.