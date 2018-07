TASR

Dnes o 18:38 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bénes sa opäť zranil a prerušil prípravu na novú sezónu

Klubová stránka neuviedla termín jeho návratu do tréningového procesu.

Na snímke slovenský futbalový reprezentant László Bénes. — Foto: TASR/Martin Baumann

Mönchengladbach 27. júla (TASR) - Slovenský futbalista László Bénes je opäť zranený a musel prerušiť prípravu na novú sezónu nemeckej bundesligy.

Dvadsaťročný stredopoliar Borussie Mönchengladbach si vo štvrtkovom prípravnom zápase s Augsburgom (2:1) natrhol sval v pravom stehne. Zranenie potvrdilo piatkové vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Klubová stránka neuviedla termín jeho návratu do tréningového procesu.

Bénes prišiel do Mönchengladbachu v lete 2016 zo Žiliny, no rôzne zranenia limitovali jeho pôsobenie v prvom tíme. V uplynulej sezóne tak zasiahol len do dvoch bundesligových duelov.