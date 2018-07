TASR

Dnes o 18:40 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní TOUR DE FRANCE: Roglič vyhral 19. etapu,Thomas zvýšil náskok na čele

V piatok mal pelotón pred sebou poslednú skúšku v horách. Na dvestokilometrovej trati museli pretekári zvládnuť až šesť stúpaní z toho tri mimoriadne náročné..

Slovinský cyklista Primož Roglič sa raduje z víťazstva v 19. etape TdF z Lourdes do Laruns 27. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Laruns 27. júla (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič triumfoval v piatkovej 19. a zároveň poslednej horskej etape 105. ročníka Tour de France. Dostal sa tak na tretie miesto celkového poradia, keď zosadil obhajcu trofeje Chrisa Froomea. Jazdec stajne Lotto NL-Jumbo sa presadil v záverečnom zjazde z posledného kopca tohtoročnej edície pretekov Col d'Aubisque a 200,5 km dlhú trať z Lúrd do Larunssu prekonal za 5:28:17 h. Druhý finišoval líder celkového poradia Brit Geraint Thomas zo Sky a tretí skončil domáci Romain Bardet z Ag2R.

Thomas má pred sobotňajšou časovkou na čele veľký náskok 2:05 minúty na druhého Holanďana Toma Dumoulina zo Sunwebu, ktorý prišiel do cieľa na 6. mieste. Tretí Roglič stráca o 19 sekúnd viac, štvrtý je Froome (+2:37). V piatok vybuchol Kolumbijčan Nairo Quintana z Movistaru, ktorý prišiel do cieľa na 19. mieste so stratou až sedem minút a v celkovom poradí sa prepadol na deviatu priečku.

V piatok mal pelotón pred sebou poslednú skúšku v horách. Na dvestokilometrovej trati museli pretekári zvládnuť až šesť stúpaní z toho tri mimoriadne náročné. Najprv to bol Col d'Aspin (1. kat., 12 km, 6,5%), hneď po ňom nasledoval legendárny Col du Tourmalet vo výške 2115 metrov nad morom (najvyššia kat., 17,1 km, 7,3%) a 20 km pred cieľom mal vrchol Col d'Aubisque (naj. kategória, 16,6 km, 4,9%). Všetky tri kopce mali úseky so sklonom nad 10%.

Krátko po štarte nasledovalo stúpanie na prvý kopec Côte de Loucrup (4. kat.) a tak prišlo k prvým útokom, zatiaľ čo sa šprintéri zaradili na chvost pelotónu. Nechýbal medzi nimi ani doudieraný Sagan. Prvý únik sa podaril triu Damien Gaudin (Direct Energie), Lukas Pöstlberger (Bora) a Silvan Dillier (Ag2R), ku ktorému sa pripojili Adam Yates (Mitchelton–Scott), Bob Jungels (Quick-Step) a Tanel Kangert (Astana). Stíhala ich ďalšia šestica prenasledovateľov s lídrom vrchárskej súťaže Julianom Alaphilippem a za nimi sa odtrhla ďalšia skupinka. Na druhom kopci dňa Côte de Capvern-les-Bains (4. kat.) mali lídri náskok na pelotón vyše tri minúty. Po 60 km sa skupiny na čele spojili a vznikol silný únik. Na rýchlostnej prémii bral 20 bodov Gauden a potom už nasledovalo stúpanie na Col d'Aspin.

Na ňom vypadol z pelotónu Sagan, ktorému vzadu pomáhali tímoví kolegovia Daniel Oss a Maciej Bodnar. Postupne sa do "gruppetta" pridali ďalší pretekári. Na trojnásobnom majstrovi sveta bolo vidieť, že stále cíti dôsledky pádu v 17. etape: "Povedal mi, že veľmi trpí. Po páde je to vždy najhoršie až o 48 hodín. Prežíva najťažší deň vo svojom cyklistickom živote. Chce dokončiť etapu v gruppette, ale všetko záleží na reakcii jeho tela," povedal pre cyclingnews.com športový riaditeľ Bory Patxi Villa.

Na stúpaní sa rozpadla aj vedúca skupina, favoriti na celkový triumf sa držali pokope na čele pelotónu. Desať bodov na vrchole zobral Alaphilippe a potvrdil prvé miesto v súťaži o bodkovaný dres, na jeho zisk mu stačilo už len prísť do cieľa v Paríži. Po krátkom zjazde nasledoval slávny Tourmalet. Na jeho ostrom stúpaní zaútočil z hlavnej skupiny Ilnur Zakarin, ku ktorému sa čoskoro pripojili Mikel Landa, Romain Bardet, Jakob Fuglsang i Rafal Majka a vypracovali si takmer minútový náskok na skupinu Thomasa. Na čele vtedy jazdila už len šestica a špeciálnu prémiu na Tourmalete bral opäť Alaphilippe.

Na následnom zjazde sa na čele sformovala 11-členná skupina už aj so Zakarinom, Bardetom či Majkom a spolu sa vydala na predposledný kopec etapy Col des Borderes (2. kat.). Pelotón strácal vyše tri minúty, Saganova skupina už 20, čo však malo stačiť na splnenie limitu v cieli. Prémiu vyhral Kangert, nasledoval opäť krátky zjazd a potom už posledný kopec tohtoročnej edície Tour Col d'Aubisque. Na čele zostala už len sedmička Bardet, Landa, Jungels, Tangert, Zakarin, Majka a G. Izaguirre, hlavná skupina, ktorá sa zúžila na 12 pretekárov a vypadol z nej Nairo Quintana, strácala necelé dve minúty.

Asi 33 km pred cieľom zaútočil spomedzi favoritov Dumoulin, ale trojica Sky Thomas, Froome a Bernal odolala. Po ňom to skúsil Primož Roglič z Lotta, ktorému sa podarilo "odtrhnúť" Bernala a postupne odpadol aj Froome. So Slovincom tak zostala dvojica Thomas a Dumoulin. Čoskoro dostihli jeho tímového kolegu Stevena Kruijswijka a Lotto tak bolo vo veľmi dobrej pozícii. Nakoniec sa však žiadne veľké rozdiely nekonali, ku Thomasovi a Rogličovi sa dotiahli Froome, Bernal, i Daniel Martin a navyše sa vedúce skupiny spojili. Na čele ostal len Majka, ktorý dosiahol prvý na vrchol Aubisque a do zjazdu si priniesol tesný náskok. O ten však čoskoro prišiel, vedúca skupina sa pospájala, pričom stále niekto nastupoval. Sagan v tých momentoch strácal 32 minút, čo však bolo stále pohodlne v limite na dokončenie etapy.

Na záverečných kilometroch sa dokázal v zjazde odpútať Roglič a prišiel si pre svoje druhé etapové víťazstvo na Tour de France i bonusové sekundy, ktoré ho nakoniec posunuli na tretie miesto v celkovom poradí. "Čo na to môžem povedať, som veľmi šťastný. Je to šialené, skvelý pocit. Dnes som mal dobré nohy, veľakrát som sa snažil ujsť a nakoniec sa mi to podarilo v zjazde. Časovka bude pre každého rovnaká a budem jazdiť, ako najlepšie viem," povedal v cieli víťaz.

V sobotu je na programe posledná etapa, ktorá ešte môže prehovoriť do celkového poradia. Na pretekárov čaká 31 km dlhá kopcovitá časovka zo Saint-Pée-sur-Nivelle do Espelette. V nedeľu ukončí Tour tradičný slávnostný príchod na Elyzejské polia do Paríža.