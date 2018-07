Tento nenápadný lekár zachránil tisícky detí vďaka mrkvovej polievke. Uznania sa však dočkal až o storočie neskôr

Nikoleta Bugalová

Jeho prípad obletel celý svet. Lekár, ktorý dokázal vyliečiť viac ako 900 detí. Aký zázrak na liečenie používal?

Bratislava 29. júla - Je hrozné dokonca len premýšľať nad tým, že približne pred sto rokmi sa ľudia dožívali polovičnej dĺžky života ako dnes. Najhoršie na tom celom však je, že najväčšia úmrtnosť bola u tých najnevinnejších, u malých detí.

Kto bol Ernst Moro?

Ernst Moro sa narodil roku 1874 v Slovinsku. Študoval v Rakúskom Grazi, kde získal doktorát z medicíny. V roku 1906 získal pediatrickú špecializáciu v Mníchove a o dva roky neskôr sa stal profesorom na univerzite v Heidelbergu. Počas svojho života pracoval na riešení extrémne akútneho problému detskej úmrtnosti. V tom čase sa len malé množstvo detí dožilo jedného roku života. Zvyčajne zomierali len kvôli „banálnej“ hnačke či na iné dnes už ľahko liečiteľné ochorenia.

Zázračná mrkvová polievka

Tento rok bol pre pediatra prelomový. Moro prišiel s iednoduchým nápadom, ako predísť a liečiť hnačku u detí, ktorá mala v tom čase na konte tisícky predčasne vyhasnutých detských životov. Tento zázrak sa volá mrkvová polievka. Ľudia na jej prípravu potrebovali iba mrkvu, vodu a soľ. Pripravili hustú mrkvovú polievku a kŕmili deti, ktoré sa vďaka tejto zázračnej polievke dokázali vysporiadať s hnačkou, najväčším strašiakom vtedajších rodičov.

Dlho sa nevedelo zistiť, prečo práve mrkvová polievka pôsobí tak zázračne. Podarilo sa to až v roku 2002. Ukázalo sa totiž, že kyslé oligosacharidy, ktoré sú v polievke, zabraňujú prilipnutiu baktérií na sliznicu. Okrem toho je mrkva bohatá aj na vitamíny typu A,D,C,E, vápnik, fosfor a karotén, takže deťom dala oveľa viac ako „len“ to, že ich zbavila hnačky.

Metóda Moro

Ernst Moro vo svojom živote urobil veľa objavov. Jedným z nich bolo aj to, že diagnostikoval infantilnú mozgovú obrnu a to pomocou metódy Moro. Tá spočíva v tom, že ak v blízkosti hlavy dieťaťa zaznie hlasný zvuk, malo by roztiahnuť ruky a potom ich spojiť. Ak to dieťatko neurobí, znamená to vraj poruchu reflexov a poškodenia nervového systému. Bol to práve on, kto zároveň objavil laktobacily a ich priaznivé účinky pre organizmus či vytvoril umelé tzv. „moro mlieko,“ ktoré pozostávalo zo smotany, múky, masla a cukru a bolo používané na umelé kŕmenie detí.

Nepochopiteľné na príbehu doktora Mora, že žil so svojimi všetkými objavmi 74 rokov a za celý svoj život nedostal ani jedno ocenenie. Skromného lekára sa nedotkli ani krvilační nacisti. Neskôr kvôli židovskému pôvodu svojej ženy prišiel o miesto profesora na univerzite. Uznanie a úctu si však určite zaslúžil, pretože zachránil čisté a nevinné životy. Životy detí.