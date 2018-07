Nikoleta Bugalová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Muž vyfarbil storočné fotografie detskej práce. Pripomínajú, ako dobre si dnes žijeme

Tom Marshal vyfarbil pomocou digitálnych farieb storočné fotky detí. Vdýchol im nový život.

WASHINGTON 28. júla (Dobré noviny) - Je neuveriteľne ťažké si predstaviť svet pred 100 rokmi. Je to dlhá doba, no vďaka fotkám koloristu Toma Marshala sa dokážete preniesť do obdobia pred storočím. A vyrazia vám dych.

Tom pre server Bored Panda uviedol, že „jeho najobľúbenejším fotografom bol Lewis Hine, ktorý dokumentoval detskú chudobu v Amerike“. A jeho práca sociológa neskôr viedla aj k významnej zmene zákonov o detskej práci v Amerike.

Pozrite si jedinečné fotografie z Kongresovej knižnice USA, ktorým Tom dodal farbami život:

Deväťročný Johnie a jeho šéf. (Dunbar, Louisiana, marec 1911) — Foto: US Library of Congress/ Colourised images Tom Marshall (PhotograFix) 2018

Michael McNelis a osemročný chlapec, ktorý predáva noviny. — Foto: US Library of Congress/ Colourised images Tom Marshall (PhotograFix) 2018

Jennie Camillo, osemročná pestovateľka brusníc. (Pemberton, New Jersey, 1910) — Foto: US Library of Congress/ Colourised images Tom Marshall (PhotograFix) 2018

Dvanásťročný Hyman Alpert, ktorý predáva noviny od svojich deviatich rokov. (New Haven, Connecticut, marec 1909) — Foto: US Library of Congress/ Colourised images Tom Marshall (PhotograFix) 2018

Detské krajčírky Katrina De Cato (6), Franco Brezoo (11), Maria Attreo (12) a jej sestra Mattie Attreo (5). (New York City, 26. januára 1910) — Foto: US Library of Congress/ Colourised images Tom Marshall (PhotograFix) 2018

Trinásťroční chlapci, ktorí predávajú noviny. (St. Louis, Missouri US, 1910) — Foto: US Library of Congress/ Colourised images Tom Marshall (PhotograFix) 2018

Jedenásťročný chlapec Roland, ktorý sa živí predávaním novín. (Newark, New Jersey) — Foto: US Library of Congress/ Colourised images Tom Marshall (PhotograFix) 2018