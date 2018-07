TASR

Dnes o 12:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovensko sa v liečbe cievnych mozgových príhod výrazne zlepšilo

Ročne na Slovensku postihne cievna mozgová príhoda 17.000 ľudí, zomiera sa na ňu častejšie ako na infarkt.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 27. júla (TASR) – Slovensko sa v posledných rokoch podľa ministerstva zdravotníctva výrazne zlepšilo v liečbe cievnych mozgových príhod. Ukázali to dáta z registra cievnych mozgových príhod, ktorý funguje vyše desať rokov. Do registra lekári nahlasujú, o aký typ cievnej mozgovej príhody ide aj či mal pacient niektorý z rizikových faktorov.

"V posledných rokoch sa počet pacientov s akútnou liečbou zvýšil takmer na 20 percent, čo je porovnateľné s vyspelými európskymi krajinami. Včasná akútna liečba znamená pre pacienta šancu na lepšiu kvalitu života," uviedla šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

Podľa prezidentky Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzany Gdovinovej register poskytuje prehľad o tom, koľko percent pacientov dostane včas tzv. akútnu liečbu intravenóznou trombolýzou, čo je maximálne do 4,5 hodiny. "Tento interval sa na Slovensku v posledných rokoch výrazne znížil, v priemere dosahuje približne 130 minút a čas od príchodu do nemocnice do podania liečby je 50 minút," priblížila Gdovinová.

V septembri 2017 bola vo všetkých vozidlách záchrannej zdravotnej služby inštalovaná technológia STEMI, ktorá funguje na princípe tzv. telemedicíny. Tá umožňuje konzultáciu a prenos údajov z EKG a iných informácií medzi záchranárom a lekárom špecialistom v nemocnici. Pilotný projekt preukázal, že vďaka technológii STEMI došlo u pacientov s infarktom myokardu k výraznému skráteniu ischemického času.

"Ministerstvo zdravotníctva pripravilo ešte minulý rok odborné usmernenie zamerané na organizačné a liečebné postupy prednemocničnej starostlivosti prostredníctvom používania mobilnej aplikácie u pacientov pri akútnom infarkte myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhode. Zámerom je zlepšiť manažment pacientov, minimalizujú sa časové straty a pacienti dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť na pracovisku, ktoré je v danej chvíli najbližšie," dodala Kalavská.

Cievna mozgová príhoda sa dotýka nielen starších ľudí, ale čoraz častejšie postihuje aj ľudí v produktívnom veku. Dochádza pri nej k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. Ročne na Slovensku postihne 17.000 ľudí, zomiera sa na ňu častejšie ako na infarkt. Zároveň je to najviac invalidizujúce ochorenie. Dôležité je pacientovi čo najskôr zabezpečiť lekársku pomoc. Prejavy mozgovej mŕtvice sú veľmi zreteľné. Ide o slabosť a tŕpnutie končatín na jednej strane tela, ochrnutie končatiny, poklesnutie ústneho kútika a porucha reči.