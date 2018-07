TASR

Dnes o 12:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trenčín je po výhre v Zabrze bližšie k postupu, Moniz: Je to otvorené

V prípade postupu cez historicky najúspešnejší poľský klub by sa Trenčania v 3. predkole stretli s holandským Feyenoordom Rotterdam.

Tréning AS Trenčín pred odvetou 1. predkola Európskej ligy AS Trenčín - Budučnost Podgorica v Myjave 18. júla 2018, archívna snímka. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zabrze 27. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín si vytvorili pred domácou odvetou 2. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 veľmi dobrú východiskovú pozíciu. Po štvrtkovom víťazstve 1:0 na ihrisku 14-násobného poľského majstra Górnika Zabrze budú chcieť zverenci trénera Ricarda Moniza v druhom zápase využiť ponúknutú postupovú šancu.

O triumfe Trenčína rozhodol gól Philipa Azanga v 39. minúte. "Chceli sme hrať našu hru a dominovať v strede poľa. V prvom polčase sme hrali technicky, bez strachu a Azangov gól nám dodal ešte väčšiu sebadôveru. Domáci v druhom dejstve nakopávali dlhé lopty, preto bolo dôležité, aby hral náš stopér za obrannou líniou. Útočníci Górniku boli silní a robili nám problémy, začali sme preto hrať na päť obrancov. Máme mladé mužstvo a tento zápas bol pre nás veľkou skúsenosťou. Vyhrali sme, no pred odvetou je stále všetko otvorené," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii 54-ročný holandský kouč AS.

Brankár Igor Šemrinec pochválil svojich spoluhráčov za prístup k zápasu. "Chlapci bojovali a podali oduševnený výkon. Atmosféra bola fantastická, užíval som si to a navyše sme zvíťazili. Pri troche šťastia sme mohli vyhrať aj vyšším rozdielom, ale i tak sme spokojní. Domáci zabiehali za našu líniu, ktorú máme vysoko a robilo nám to problémy. V hre po zemi sme boli lepší a je to fajn pre slovenský futbal, že dokážeme zvládať takéto ťažké zápasy."

V prípade postupu cez historicky najúspešnejší poľský klub by sa Trenčania v 3. predkole stretli s holandským Feyenoordom Rotterdam. Útočník AS Joey Sleegers strávil v jeho akadémii takmer desať rokov. "Mám tam veľa bývalých spoluhráčov a kamarátov. Je to zaujímavý žreb. Môže nám to len pomôcť. Necítime tlak, ale šancu ísť v Európe ďalej," uviedol pre astrencin.sk.

Odvetné stretnutie medzi Trenčínom a Górnikom Zabrze je na programe vo štvrtok 2. augusta o 17.30 h na štadióne v Myjave.