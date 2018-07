TASR

Dnes o 12:58 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní DAC chýbali aj skúsenosti, Ljubičič: Hrá sa do poslednej sekundy

Podľa chorvátskeho stredopoliara zaplatili so spoluhráčmi sčasti aj nováčikovskú daň, súčasná generácia DAC hrá v európskych súťažiach premiérovo.

Na snímke v popredí Kristián Koštrna (DAC) a za ním Seidu Yahaya (Minsk) počas druhého predkola Európskej ligy DAC 1904 Dunajská Streda - Dinamo Minsk 26. augusta 2018 v Dunajskej Strede. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dunajská Streda 27. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda skórovali v nadstavenom čase odvety prvého predkola Európskej ligy aj prvého kola Fortuna ligy. Po dvoch víťazstvách sa ocitli na opačnej strane, Dinamo Minsk spečatilo v 94. minúte víťazstvo v úvodnom stretnutí druhého predkola EL na štadióne DAC 3:1.

"Taký je futbal, dali sme gól Tbilisi aj Podbrezovej. Hrá sa do poslednej sekundy, nesmieme dostať gól v poslednej minúte. Ešte horšie, ako prehrať 1:3, je dostať gól v 94. minúte. Pri výsledku 1:2 môžeme na pomýšľať na viac, po prehre 1:3 je to ťažké," povedal kapitán fortunaligistu Marin Ljubičič pre TASR.

Podľa chorvátskeho stredopoliara zaplatili so spoluhráčmi sčasti aj nováčikovskú daň, súčasná generácia DAC hrá v európskych súťažiach premiérovo: "Dinamo nie je lepšie mužstvo, ako sme my, ale má trošku viac skúseností. Odohralo viac zápasov v európskych súťažiach. Zistili sme, aké je to ťažké po červenej karte." Tú videl už v 39. minúte ľavý obranca Milan Šimčák, prvú dostal o šesť minút skôr.

Napriek tomu si v zostávajúcom viac než polčase bieloruské mužstvo neutvorilo prevahu. Dunajská Streda s ním držala krok, v niektorých chvíľach mala dokonca navrch, doplatila však na dva neustrážené centre a gólové hlavičky. "V prvom polčase sme boli lepší, mali sme väčšie šance, ale dostali sme zbytočný gól. Dá sa povedať, že Dinamo nemalo v prvom polčase žiadnu šancu. S vylúčeným hráčom je to ťažšie, v Európskej lige sa behá viac ako vo Fortuna lige. Dali sme gól z penalty, bolo 1:1, v druhom polčase sme mali výbornú príležitosť, keď išiel Bayo sám na brankára, no nedal. Na konci nám chýbali sily, v záverečných minútach sa treba upokojiť," zdôraznil Ljubičič.

Odveta je na programe vo štvrtok 2. augusta o 18.00 SELČ v Minsku. Na postupujúceho čaká v treťom predkole odmena v podobe dvojzápasu so Zenitom Petrohrad, v ruskom klube pôsobí aj slovenský reprezentant Róbert Mak. Ešte predtým však zverenci Petra Hyballu odohrajú stretnutie druhého kola najvyššej slovenskej súťaže s MFK Zemplín Michalovce, ktorý privítajú v nedeľu opäť v domácom prostredí. "Musíme naďalej pracovať a pripraviť sa na nasledujúci zápas. Musíme dať hlavy hore a pozerať sa dopredu. Dúfame a veríme, v nedeľu sa pokúsime zvíťaziť a potom pôjdeme do Minska na dobrý zápas. Nie je napísané, že zvíťazíme 3:0, ale budeme bojovať. Nikdy neviete, čo vám lopta prinesie," dodal Ljubičič pre TASR.