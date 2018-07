TASR

Dnes o 12:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Američan Claxton novým trénerom basketbalistov Prievidze

Štyridsaťjedenročný rodák z Detroitu pôsobil v minulej sezóne v poľskom tíme PGE Turow Zgorzelec, s ktorým sa dostal do play off.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Prievidza 27. júla (TASR) - Novým trénerom basketbalistov BC Prievidza sa stal Američan Michael Claxton. Informovala o tom oficiálna webstránka účastníka Eurovia SBL.

Štyridsaťjedenročný rodák z Detroitu pôsobil v minulej sezóne v poľskom tíme PGE Turow Zgorzelec, s ktorým sa dostal do play off. Skúsenosti s mužským basketbalom má aj z nemeckej Pro B ligy, kde viedol dve sezóny SC Rist Wedel, pričom v sezóne 2014/2015 sa s klubom umiestnil na druhom mieste.

"Sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo dohodnúť sa s trénerom so skúsenosťami a podobnou filozofiou akú má Ryan Pannone. Cesta, ktorou sme sa začali uberať v minulej sezóne, sa nám páčila, pričom sme dostali pozitívnu spätnú väzbu aj od celej slovenskej basketbalovej obce. Rovnakým smerom sme chceli ísť aj kvôli hráčom, ktorí boli podpísaní ešte pod bývalým trénerom," vyjadril sa na adresu nového kouča generálny manažér BC Prievidza Marko Batina a dodal: "Michael Claxton je výborný tréner a skvelý človek. Má za sebou niekoľko dobrých výsledkov. V minulej sezóne sa stal hlavným trénerom v Turowe Zgorzelec a s tímom postúpil do play off. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že nadviaže na výkony BC Prievidza z posledných sezón."