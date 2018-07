Srdcervúci príbeh chlapca, ktorý túžil len po bračekovi. Cesta k nemu však bola plná bolesti

Kristína Jurzová

Mickey a jeho vytúžený braček. Ich prvý osobný kontakt bol veľmi emotívny. — Foto: lovewhatmatters.com

MELROSE 29. júla (Dobré noviny) - Niektoré deti sú ako jedináčikovia šťastné, iné už v ranom veku pociťujú, že im niečo v živote chýba. To bol aj prípad trojročného chlapčeka menom Mikey, ktorý si od rodičov vypýtal bračeka. Rodičia mu chceli túto túžbu splniť, no neskôr prišla obrovská bolesť. Malý chlapec sa však svojho vysnívaného bračeka napokon dočkal.

Príbeh plný odhodlania, sĺz a napokon lásky zverejnila na portáli Love What Matters Mikeyho mama Jessica z amerického mestečka Melrose v štáte Massachusetts.

Jessica Marotta má dnes 39 rokov, no so zaľúbením spomína na svoje začiatky s manželom. V priebehu roka sa vzali, mali dieťa a kúpili dom. O tom, že je Mikey na ceste, sa dozvedeli iba mesiac po tom, čo obaja nastúpili do novej práce. Z jeho narodenia však mali obrovskú radosť.

„Mikey nás žiadal o bračeka, odkedy vedel hovoriť slová,“ zaspomínala si. A tak keď mal ich prvorodený syn tri roky, začali pracovať na druhom bábätku. „Nemysleli sme si, že by sme s tým druhýkrát mali mať nejaký problém.“

Svadobný deň manželov Marotta. Foto: lovewhatmatters.com

Ubiehali však celé mesiace a tehotenské testy boli negatívne. Jessicu vždy pichlo pri srdci, keď sa jej Mikey spýtal: „Kedy budem mať môjho bračeka? Chcem len môjho brata.“

Darček k narodeninám

Na jeseň roku 2016 sa preto obrátili na špecialistu na plodnosť. Jessica absolvovala množstvo testov, ktorými sa snažili zistiť, čo spôsobuje jej neplodnosť. V septembri toho istého roku dokonca podstúpila chirurgický zákrok, počas ktorého jej odstránili z maternice fibroidy. Následne jej sledovali ovuláciu.

„Dňa 9. decembra 2016 sme konečne získali pozitívny test. Bolo to ešte zvláštnejšie, pretože to boli Mikeyho 5. narodeniny. V ten deň sme šli do domu mojich rodičov, ešte predtým než nás vzali na Polárny Express k Mikeyho narodeninám. Spomínam si, že som sa prišla do nášho domu, pozrela sa na všetky tie naše pančuchy nad krbom a povedala som im, že budúci rok budú potrebovať ďalšiu pančuchu. Moja mama plakala,“ zaspomínala si.

Boli šťastní aj ako trojčlenná rodinka. Foto: lovewhatmatters.com

Pár dní po Vianociach išla Jessica na vyšetrenie a tep bábätka bol silný. „Nemali sme dôvod byť znepokojení a cítili sme, že tlkot srdca je znakom toho, že všetko bude v poriadku. Cítili sme sa pohodlne a dostatočne bezpečne, aby sme mohli zdieľať túto novinku s našimi súrodencami. Strávili sme Vianoce sledujúc Mikeyho, ako otváral svoje darčeky a predstavoval si, aké to bude o dva roky,“ opisuje chvíle šťastia.

Odišiel do neba

Dňa 12. januára 2017 však začala Jessica v práci krvácať. Okamžite volala prvú pomoc, no sestrička na ústredni ju ubezpečila, že veci budú v poriadku a požiadala ju, aby prišla až na druhý deň ráno. „Okamžite som odišla z práce a ráno sme šli na ultrazvuk. Len čo som zbadala obraz môjho dieťaťa, moje srdce puklo - vedela som to. Pozrela som sa na svojho manžela a on iba cez slzy krútil neveriacky hlavou. Naše srdcia boli zlomené. Bola som v 11. týždni a mysleli sme si, že sme len týždeň od toho, aby sme mohli bezpečne zdieľať novinky s ostatnými ľuďmi v našich životoch,“ opisuje jeden z najhorších okamihov vo svojom živote.

Do rodiny pribudol vytúžený Jack. Foto: lovewhatmatters.com

Tkanivo sa rozhodli poslať na testovanie, aby zistili, čo sa vlastne stalo. Lekári im o týždeň oznámili, že dieťa malo Patauov syndróm (trizómia 13. chromozómu), čo je genetické ochorenie so smrteľnými následkami.

„Videli ste pohlavie?" pýtala sa Jessica lekárky, ktorá jej láskavo odpovedala: „Áno, bol to chlapček.“ Mladej žene sa zastavil dych. Mikey dostal svojho bračeka, lenže je už anjelom.

Nový začiatok

Jessicu a jej manžela to zlomilo a rozhodli sa predať dom a od základov zmeniť svoj život. Plány na druhé bábätko pozastavili a zbavili sa aj všetkých detských vecičiek, ktoré mali nachystané. „Cítili sme, že ak ich vezmeme do nášho nového domova, budú nás len prenasledovať,“ vysvetľuje.

Mikey sa na svojho bračeka spočiatku mohol iba pozerať. Foto: lovewhatmatters.com

Na jar roku 2017 sa presťahovali a jedného dňa dospeli k názoru, že sú vlastne úplne spokojní ako trojčlenná rodina. A keď sa Mikey dožadoval svojho bračeka, trpezlivo mu vysvetľovali, že to tak zrejme nikdy nebude.

Mikey nastúpil do novej škôlky a Jessica plakala tak ako väčšina matiek. No bolo to oveľa viac emotívnejšie, než očakávala a ešte k tomu bola naozaj vyčerpaná. Niečo jej nesedelo...

Dve čiarky nádeje

Počkala až do víkendu a spravila si v kúpeľni tehotenský test. „Môj manžel tomu nemohol uveriť a urobila som si ďalšie dva testy, aby som si bola istá. Boli sme nadšení, ale opatrní,“ hovorí po predošlých skúsenostiach.

Nasledujúcich sedem týždňov bolo pre ňu naozaj ťažkých. Celé týždne sa bála, že začne krvácať, a bála sa tešiť, pretože sa obávala, že by radosť vzápätí vystriedal smútok. No každé vyšetrenie preukázalo silný srdečný tep bábätka a normálne tehotenstvo.

Stal sa z neho veľký brat. Foto: lovewhatmatters.com

„Na Halloween sme dostali výsledky testovania, že riziko porúch, ako je trizómia 13. chromozómu, je nízke a že čakáme chlapca. Boli sme nadšení a natočili sme videozáznam Mikeyho, ktorý povedal, že v máji dostane bračeka, a poslali sme ho našim blízkym,“ opisuje.

Boj o dieťa

O niekoľko mesiacov im však povedali, že plod je o niečo menší, než by mal v tom čase byť. Ultrazvuk v špeciálnom zariadení lekárovi ukázal desivú diagnózu, ktorá vravela, že existuje vysoké riziko úmrtia maternice, pretože maternica nedokáže rásť. „Bola som v 23. týždni tehotenstva, ale naše dieťa bolo veľké ako približne v 5. týždni. Lekár mi ponúkol možnosť ukončiť tehotenstvo. Môj manžel bol v šoku a len stále hovoril: Nechápem, čo sa deje.,“ opisuje ďalšie chvíle hrôzy.

Jessica s drobčukým Jackom. Foto: lovewhatmatters.com

Lekárovi však povedali, že budú bojovať o svoje dieťa. Chodili každý týždeň na ultazvuk a pripravili ich na predčasný pôrod. Cieľom bolo dosiahnuť 28 týždňov tehotenstva a váhu aspoň 1 libru (450 gramov).

Dňa 6. februára ju prijali do nemocnice, kde ju sledovali trikrát denne a kde jej dali stereoidy na rozvoj pľúc bábätka. „Mikey ma navštevoval dvakrát týždenne. Mal svoje vlastné tašky naplnené hračkami a občerstvením a zakaždým, keď som bola na monitoringu, ma držal za ruku,“ opisuje podporu svojho malého syna.

Mikey sa o svojho mladšieho súrodenca príkladne stará. Foto: lovewhatmatters.com

Okamžite zakročili

Viackrát hrozilo, že Jessica porodí, no napokon mala bábätko v brušku 30 týždňov a šesť dní. Keďže chlapček za dva týždne pribral iba dva gramy, lekár im oznámil, že bude ihneď rodiť cisárskym rezom. Vysvetlil im, že keby čakali dlhšie, mohli by riskovať jeho smrť.

Zákrok bol komplikovaný, no 6. marca o 11:06 sa im narodil malý Jake Eric. Vážil jednu libru a meral iba dvanásť centimetrov. Bol veľký ako bábätko v 25. týždni tehotenstva. Jessica jeho tvár videla iba na okamih, no len čo sa trochu zotavila, odviezli ju k nemu na vozíčku, aby pri ňom mohla byť.

Mikey sa teší, že sa mohol svojho brata konečne dotknúť. Foto: lovewhatmatters.com

Keď videla malé telíčko uprostred inkubátora, tvár sa jej zaliala slzami. „Jake bol pripojený k toľkým drôtom a rúrkam a žil v inkubátore. Museli sme ho nechať osamote, s výnimkou času starostlivosti o neho, čo boli každé tri hodiny, keď sme pomáhali zdravotnej sestre meniť mu plienku a merať teplotu,“ opisuje s tým, že to bolo najťažšie obdobie v jej živote.

Napriek tomu však všemožne bojovali a Jessica žila pre okamihy, keď sa ho mohla dotýkať, hladkať a držať za drobné pršteky.

Emotívne stretnutie

Mikey medzitým otca donútil, aby ho vzal do nemocnice a keď videli jeho nástojčivosť aj lekári, pustili ho bračekovi. „Má červené vlasy rovnako ako ja!“ zneli Mikeyho prvé slová, keď zbadal Jakea. A veľmi rýchlo sa zhostil svojej bratskej roly. Bol však nešťastný, že sa ho nesmel dotýkať.

Spája ich bratské puto. Foto: lovewhatmatters.com

Počas jedného z Jessiciných každodenných kolotočov so sestrami, lekármi a malým Jakeom sa jej však Mikey ešte raz spýtal, či by sa ho predsa len nemohol aspoň na okamih dotknúť. Očakával štandardnú odpoveď nie, no bol ako vo vytržení, keď zrazu súhlasili!

Dňa 17. marca 2018 sa Mikey stal prvým súrodencom v Beth Israel NICU v Bostone, ktorý sa tu mohol dotknúť predčasniatka. „Bolo to úžasné a emotívne a verím, že to je základ ich bratskej lásky,“ zakončila svoje rozprávanie šťastná dvojnásobná mama.