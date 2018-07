TASR

Dnes o 09:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ochranári bojujú proti plastovému odpadu pri jazere Morské oko

Národná prírodná rezervácia Morské oko sa nachádza v nadmorskej výške 619 metrov. Rozprestiera sa na ploche vyše 13 hektárov.

Morské oko, archívna snímka. — Foto: TASR Roman Hanc

Michalovce 27. júla (TASR) – Ochranári bojujú proti plastovému odpadu pri jazere Morské oko v Michalovskom okrese. Na chodníkoch v jeho okolí preto odstránili sedem košov. Návštevníkov vyzývajú, aby si odpad vzali so sebou domov, alebo ho roztriedili v pripravených nádobách na separovaný zber.

Ako informuje Chránená krajinná oblasť (CHKO) Vihorlat, ktorej je národná prírodná rezervácia (NPR) Morské oko súčasťou, ide o najzaujímavejšie miesto na Zemplíne. "To, že je navštevovaná, potvrdilo sčítanie. Cez minuloročnú letnú turistickú sezónu prišlo k jazeru viac ako 30.000 ľudí," uvádza sa na webe CHKO. So zvyšujúcim sa počtom turistov, ktorí navštevujú chránené územia, narástlo za posledné roky aj množstvo odpadu a zvýšila sa frekvencia jeho vývozu. Na území Morského oka sa nachádzalo sedem košov. Odvoz odpadu z NPR zabezpečovala obec Remetské Hámre a Správa CHKO Vihorlat. V roku 2016 vybudovali pred vstupom do územia na parkovisku aj koše na separovaný zber.

"Keďže aj tohtoročná téma v rámci Svetového dňa životného prostredia znela 'Bojujme proti plastovému odpadu', a nás všetkých vyzývala, aby sme sa pripojili k celosvetovému cieľu bojovať proti jednému z veľkých ekologických problémov našej doby, ktorým je znečisťovanie hlavne jednorazovými plastami, rozhodli sme sa zlikvidovať sedem košov na chodníkoch v okolí jazera. Veríme, že táto naša myšlienka sa stretne tiež s pozitívnou odozvou aj u návštevníkov tohto malebného územia a bude pre nich samozrejmosťou, že po absolvovanej túre v okolí jazera si svoj odpad odnesú domov, alebo ho roztriedia v košoch pripravených na separovaný zber," upozorňuje turistov stránka CHKO Vihorlat.

Národná prírodná rezervácia Morské oko sa nachádza v nadmorskej výške 619 metrov. Rozprestiera sa na ploche vyše 13 hektárov. Jazero vzniklo mohutným zosuvom východného svahu Motrogonu a Jedlinky, ktorý zahatal dolinu potoka Okna. Je súčasťou CHKO Vihorlat, ktorá má výmeru 17.485 hektárov a rozprestiera sa v štyroch okresoch.