PITNÝ REŽIM je dôležitý: Horúčavy ohrozujú viac ženy, deti a seniorov

Dospelý človek by mal počas horúcich dní vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu.

Bratislava 27. júla (TASR) - Horúčavy, ktoré v týchto dňoch zasiahnu Slovensko, prinášajú rad zdravotných rizík a môžu spôsobovať kolapsové stavy. Vysoké teploty vzduchu predstavujú pre organizmus záťaž, problémy môžu spôsobiť aj zdravým ľudom. Netreba preto podceňovať pitný režim.

"Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním," približuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Teplo viac ohrozuje ženy, skolabujú častejšie ako muži, ukazujú skúsenosti záchranárov. Takisto treba dávať pozor aj na deti a seniorov.

Dospelý človek by mal počas horúcich dní vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme malinoviek, piva, alkoholu, kávy. Ideálna je obyčajná voda. Nápoje by sa mali prijímať pravidelne v menších dávkach. Dôležitá je tiež ich teplota - vhodnejšie sú vlažné nápoje.

Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Najmä u detí treba dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď človek nepociťuje smäd, pripomínajú odborníci z ÚVZ SR.

Počas horúčav musia záchranári častejšie zasahovať pre kolapsy. Človek vtedy náhle zbledne, dostaví sa nevoľnosť, môže ho obliať studený pot, stratí na chvíľu vedomie, no po pár sekundách sa začne preberať. Vtedy ho treba dať do tieňa, dať mu trochu vody, ovlažiť ho, nechať ležať, lebo môže znova odpadnúť a zavolať na tiesňovú linku 155, kde operátor poskytne ďalšie rady a pošle pomoc.

Horúčavy sú záťažou nielen pre ľudí, ale napríklad aj vtáctvo v mestách. Operencom možno pomôcť jednoducho, na okenný parapet či záhradku stačí dať nízku misku, napríklad z kvetináča.