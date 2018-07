Inzercia

Dnes o 08:46 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Viete, ako vyčistiť bazén? Vďaka tomuto bude voda v ňom priezračná

Leto je v plnom prúde a vy ste ešte nestihli dať do poriadku bazén? Čistenie bazéna po zimnej pauze vôbec nemusí byť drina. Ponúkame vám zopár trikov, vďaka ktorým bude hračka. Ak navyše využijete Mall zľavový kupón, určite aj niečo ušetríte.

Mať na záhrade bazén neznamená len kopec zábavy. Aby bola voda v ňom čistá a zdravotne nezávadná, vyžaduje si aj patričnú pozornosť. Je nevyhnutné myslieť nielen na jeho mechanické čistenie, klásť dôraz by ste však mali aj na to chemické.

Meranie pH

Možno ste to netušili, ale aj úprava bazénu má svoje pravidlá. Hneď v úvode by ste si mali zistiť, akú pH má voda vo vašom bazéne, a teda to, či je prostredie kyslé alebo skôr zásadité. Na meranie vám poslúžia kvapkové testery. Aby bola voda neškodná a všetky prostriedky fungovali tak, ako by mali, musí sa hodnota pH pohybovať v rozpätí od 7,0 po 7,4.

Ak by bolo pH vody vyššie ako 7,4, vo vode sa môžu začať tvoriť mliečne kaly a účinnosť chlórových prostriedkov môže rapídne klesať. Pri hodnote pod 7,0 však môže dochádzať ku zvýšenej korózií kovových častí v bazéne a tiež ku podráždeniu očí a pokožky.

Tvrdosť vody

Dôležitú veličinu, na ktorú pri meraní tiež neradno zabúdať, je práve tvrdosť vody, a teda množstvo horčíka a vápnika vo vode. Tvrdosť vody v bazéne zistíte rovnako ako pri meraní jej pH pomocou príslušného kvapkového testera. Vo všeobecnosti platí, že jej tvrdosť by nemala byť vyššia ako 18 °N.

Tvrdosť vody sa odporúča merať raz za mesiac, v prípade problémov ho však môžete opakovať častejšie. Na jej úpravu sa odporúča využívať špeciálny prípravok. Pri jeho výbere vám radi pomôžu nielen v kamenných predajniach, ale aj v internetových obchodoch.

Chlórom proti nečistotám

Azda medzi najdôležitejšie ošetrenia bazénovej vody patrí dezinfekcia. V tomto prípade máte na výber dve varianty. Siahnuť môžete po chlórových alebo bezchlórových prípravkoch.

V prípade, že sa rozhodnete pre prvú variantu, a teda siahnete po chlórových prípravkoch, ideálnou voľbou sú práve chlórové tablety s obsahom stabilizátoru, ktorý slúži na to, aby sa chlór do vody vypúšťal postupne a tiež v správnom množstve. Tablety sa odporúčajú vkladať do zásobníka, kde si môžete nastaviť aj to, ako rýchlo sa bude rozpúšťať. Obsah chlóru by sa mal pohybovať od 0,3 do 0,5 mg/l.

O vodu v bazéne sa samozrejme môžete starať aj bez použitia chlóru, čo ocenia najmä ľudia s alergiami, ale aj tí s citlivou pokožkou či astmatici. Bezchlórová úprava vody pracuje na báze aktívneho kyslíka a je vhodná najmä do detských bazénov. O bezchlórové čistenie bazéna si sa hravo postará aj UV lampa, salinátor či čoraz obľúbenejší ionizátor. Viete o čo ide?

Pôsobením ultrafialového žiarenia typu C vodu v bazéne bezpečne dezinfikujete a zbavíte sa aj nežiadúcich plesní či rias. Veľmi populárnym je v posledných rokoch aj sanilátor, ktorý vďaka elektrolýze produkuje zo slanej vody prírodný chlór a ničí tak baktérie a riasy. Mierne slaná voda má navyše liečivé účinky na pokožku. Obľúbenou voľbou sú aj ionizátory, ktorých hlavným dezinfekčným prostriedkom je meď.

Bazénové vysávače

Čistenie bazéna by sa však nemalo zakladať len na tom chemickom. Minimálne raz do týždňa by ste mali do ruky chytiť kefu a steny bazéna jednoducho vyčistiť. Vhodným pomocníkom je aj sieťka a prácu vám jednoznačne uľahčí bazénový vysávač. Na trhu nájdete poloautomatické modely, ale aj automatické vysávače, ktoré môžete pripojiť na filtráciu, vďaka čomu budú pracovať aj v čase, keď nebudete doma.

Filtrácia

Na čistenie vám poslúži aj klasická filtrácia, pri jej výbere dbajte najmä na jej jemnosť. Na trhu existujú pieskové filtrácie, ktorých jemnosť sa pohybuje od 30 – 50, filtračné vaky dokonca 6 mikrónov.

Nech sa rozhodnete pre akékoľvek čistenie bazéna, myslite na svoje zdravie a dodržiavajte pokyny uvedené na obaloch či príbalových letákoch. Nedostatočné čistenie vody v bazéne totiž môže mať na svedomí množstvo ochorení.