7-násobná vdova z Vrbového je svetovou rekordmankou. Jej prípad dodnes vzbudzuje pochybnosti

Slovensko má svetový unikát, o ktorom však u nás takmer nikto nevie. Bádateľ z Vrbového odhaľuje čiernu históriu svojho mestečka, za ktorú si vyslúžil dokonca aj zápis do knihy rekordov.

BRATISLAVA/VRBOVÉ 28. júla (Dobré noviny) – Z histórie poznáme ženy, ktoré mali zavraždiť aj päť manželov. Málokto však vie, že na Slovensku žila žena, ktorá ich dokonca tromfla. Vydala sa osemkrát, pričom sedem svojich mužov pochovala. Tajomný príbeh ženy z Vrbového odkrýva miestny bádateľ Vladimír Bzdušek. Bola to však naozaj „čierna vdova“?

Pán Bzdušek sa zaujíma o lokálnu históriu svojho rodného mestečka a približne pred dvoma rokmi natrafil na zaujímavý článok, kde sa spomínal prípad jeho rodáčky menom Catharina Chaszna, ktorú podozrievali zo zavraždenia svojich siedmich manželov.

Čierna vdova?

Ich mená uvedené neboli, iba ich stručná charakteristika, u niektorých aj povolanie, u iných zas vek s indíciami, že ich úmrtia ako zdravých mocných chlapov v najlepšom veku nemôžu byť len také náhodné, a stali sa obeťami „čiernej vdovy“. Malo sa to všetko odohrať vo Vrbovom roku 1880, presnejšie to mal byť rok smrti posledného manžela.

Nadšenec sa teda pustil do pátrania, ktoré bolo mimoriadne náročné, no napokon úspešné. Podarilo sa mu zistiť veľa informácií vrátane mien manželov: „Vtedy sa celá tá história krásne otvorila, pretože tie mená boli typicky vrbovské, dodnes sa vo Vrbovom vyskytujúce a bolo úplne jasné, že ten príbeh sa odohral presne tak, ako bol popísaný,“ uviedol pre Dobré noviny Vladimír Bzdušek.

Vďaka matričným zápisom zistil, že Catharina sa narodila 23. septembra 1818 a zomrela 8. septembra 1892. Patrila medzi najnižšiu šľachtu a počas svojho života mala osem manželov. Išlo zväčša o remeselných majstrov, ktorí neboli chudobní, no prežil ju iba ten posledný.

Prvýkrát sa vydala, keď mala 24 rokov a zobrala si asi 40-ročného čižmárskeho majstra, ktorý bol dvojnásobným vdovcom. „Bol to pravdepodobne nejaký vzdialený príbuzný jej rodičov. Ona sa za neho zrejme vydávala preto, že bude zabezpečená,“ vysvetľuje bádateľ.

Čo sa im stalo?

Prvý manžel mal zomrieť na suchoty, ďalší zomrel na starobu, iného skolila vodnatieľka či zápal podbrušnic „V matrike je špeciálna rubrika – príčina úmrtia. A pretože tie príčiny, ktoré tam boli napísané, sú prirodzené, tak určite nešlo o nejaké vraždy alebo nejaké zákernosti, pretože aj v tej dobe sa takéto veci, samozrejme, dosť prísne sledovali. A keď by tam bolo nejaké podozrenie, tak by to boli vyšetrovali príslušné orgány,“ konštatuje Bzdušek s tým, že prípadne by v matrike bola aspoň zmienka o náhlej smrti.

Predsa len sa však u jej štvrtého manžela, ktorý bol vyslúžilým vojakom, objavuje určité podozrenie. „Vrátil sa do svojej rodnej obce, založil si hospodárstvo, hneď sa oženil a po roku a štvrť manželstva sa mu podarilo zomrieť. A v matrike je poznámka, že zomrel na následky otrasu mozgu. A v tom pôvodnom článku bol ten prípad napísaný ako nešťastný pád. Čiže tam by bolo určité podozrenie, že príčina smrti bola celkom podozrivá,“ prezradil pre Dobré noviny Bzdušek.

Nad príbehom sedemnásobnej vdovy však ešte stále visia otázniky, pretože pán Bzdušek zatiaľ nenašiel prapôvodný zdroj tohto prípadu, a tak nie je isté, kto a s akým motívom ho zverejnil. Napriek tomu si však za svoju usilovnú prácu vyslúžil zápis do Českej knihy rekordov.

O tom, prečo je Catharina, takpovediac, svetovou rekordmankou, sa viac dozviete z priloženého videorozhovoru.