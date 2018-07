TASR

Dnes o 06:54 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Dunajská Streda prehrala s Dinamom Minsk

Domáci dohrávali od 39. minúty bez vylúčeného Milana Šimčáka.

Na snímke v popredí vľavo Marin Ljubičič (DAC) a vpravo Nino Galovič (Minsk) počas druhého predkola Európskej ligy DAC 1904 Dunajská Streda - Dinamo Minsk 26. augusta 2018 v Dunajskej Strede. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dunajská Streda 27. júla (TASR) - Futbalisti fortunaligového FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy doma s Dinamom Minsk 1:3. Hostia prvýkrát viedli po góle Romana Begunova, Erik Pačinda vyrovnal krátko pred prestávkou z jedenástky. O víťazstve Dinama rozhodol striedajúci Alexander Makas v 77. minúte, tretí gól pridal v nadstavenom čase Uroš Nikolič. Domáci dohrávali od 39. minúty bez vylúčeného Milana Šimčáka.

Odveta je na programe o týždeň 2. augusta o 18.00 SELČ v bieloruskej metropole. Na postupujúceho čaká v 3. predkole ruský Zenit Petrohrad, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Róbert Mak.

Úvodný zápas 2. predkola EL 2018/2019: FC DAC 1904 Dunajská Streda - Dinamo Minsk 1:3 (1:1) Góly: 45. Pačinda (z 11 m) - 24. Begunov, 77. Makas, 90.+4 Nikolič. ŽK: Šimčák, Kalmár - Chvasčinski, Gurenko, ČK: 39. Šimčák (DAC) po 2. ŽK. Rozhodovali: Bojko - Alochin, Volodin (všetci Ukr.), 9227 divákov Dunajská Streda: Macej - Koštrna, Šatka, Huk, Šimčák - Herc (42. Davis), Ljubičič, Kalmár (74. M. Vida) - Pačinda, Bayo, K. Vida (87. Treťjakov) Minsk: Gorbunov - Žavnerčik, Galovič, Rodrigues, Šitov - Korzun (81. Trebotič), Yahaya - Begunov, Nikolič, Chvasčinski (61. Gurenko) - Ivanov (71. Makas)

Dunajská Streda sa v prvom predkole gólovo presadila jedine vzduchom a vysokými loptami to skúšala aj v úvode tejto konfrontácie. Bayo získal rohový kop, po ktorom padla lopta v šestnástke hostí, ale domácim sa nepodarilo zakončiť na bránku. Po štvrťhodine hry si Pačinda pri protiútoku pripravil výhodnú streleckú pozíciu a preveril brankára Gorbunova. Minsk sa na opačnej strane prezentoval prízemným centrom Begunova, domáci brankár Macej zachránil pred nabiehajúcim Chvasčinským. Po ďalšom centri však už Dunajská Streda inkasovala, keď v 24. minúte dotlačil loptu do siete Begunov. Fortunaligista musel v domácom prostredí opäť doťahovať, no Minsk bol vyspelejším protivníkom a šance na vyrovnanie boli cennejšie. Možnosť priameho kopu vybojoval Bayo, loptu si postavil Kalmár, s jeho plávajúcou strelou si poradil Gorbunov. Potom mal príležitosť sám Bayo, ktorého parádnou dlhou prihrávkou našiel Koštrna, útočník sa zavesil do hlavičky a jeho pokus s námahou vyrazil brankár. DAC postihla po inkasovanom góle ešte jedna komplikácia, Šimčák videl v rozpätí 33. a 39. minúty dve žlté karty a oslabil mužstvo. Domácim napriek tomu dokázali vyrovnať do prestávky, Žavnerčik zahral rukou v hlavičkovom súboji s Pačindom, ktorý premenil nariadenú jedenástku.

Po hektickom závere prvého polčasu sa dianie na trávniku o čosi upokojilo po zmene strán. Dunajská Streda sa naďalej musela vyrovnávať s početnou výhodou súpera, ale aj tak mala po necelej hodine hry obrovskú príležitosť, aby sa ujala vedenia. Defenzíva hostí úplne zabudla na Baya, ktorý sa osamotene rútil na brankára, ale nepostrážil si loptu a Gorbunov mu ju zobral. Na opačnom konci Macej vyboxoval center iba k Begunovovi, ten z prvej netrafil priestor troch žrdí. Kalmár neskôr z priameho kopu nacentroval na Baya, jeho hlavičke tiež chýbalo viac presnosti. Domáci svojím výkonom nedávali pocítiť, že hrajú iba v desiatich, nezvládli však situáciu v 77. minúte, keď Šatka po centri Begunova prehral hlavičkový súboj a striedajúci Makas skóroval len chvíľu po príchode na ihrisko. Dunajská Streda si v poslednej desaťminútovke riadneho hracieho času vypracovala niekoľko náznakov, no nedotiahla ani jeden a nevyrovnala po druhý raz. V nadstavenom čase jej nevyšla stávka na riziko a Nikolič ďalšou gólovou hlavičkou zvýraznil výsledok v prospech hostí.