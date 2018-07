TASR

Včera o 21:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní POZOR: Slováci dostávajú podvodné e-maily, cieľom je pripraviť vás o peniaze

Z oficiálnej mailovej adresy starostu prišiel účtovníčke mail prikazujúci uhradiť 18.300 eur na zahraničný účet.

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

Púchov 26. júla (TASR) – Niektoré samosprávy v Púchovskom okrese, ale i mestský podnik v Púchove čelia podvodným mailom z adries starostov či manažmentu. Maily adresované ekonómkam a účtovníčkam nariaďujú uhradiť vysoké sumy na zahraničné účty. V Dohňanoch podvod odhalili, z účtu mestskej spoločnosti v Púchove však odišlo na účet do Anglicka 15.000 eur.

Ako informoval starosta obce Dohňany Milan Panáček, z oficiálnej mailovej adresy starostu prišiel účtovníčke mail prikazujúci uhradiť 18.300 eur na zahraničný účet.

„Samozrejme, že som žiadny takýto mail nepísal, kontaktovali sme správcu webového sídla, ktorý však nepotvrdil hekerský útok. Je čudné, odkiaľ takéto maily chodia, počas dňa sa to zopakovalo asi päťkrát. Našťastie, mi účtovníčka zatelefonovala a žiadnu platbu sme neposlali,“ povedal Panáček s tým, že podobné pokusy boli aj v iných obciach a prípadom sa už zaoberajú kriminalisti.

Horší koniec mal podobný pokus o podvod v Podniku technických služieb mesta Púchov, kde ekonómka s dlhoročnou praxou na základe podvodného mailu od riaditeľa spoločnosti uhradila v banke zrýchleným vkladom na anglický účet 15.000 eur.

„Poslala peniaze na neznámy účet a, čo je pre mňa zarážajúce, aj na neznámy účel. Je to obrovské profesionálne zlyhanie, podnik má svoj systém platieb, ktoré musí podpísať konateľ, vedúci pracovník, musí na to byť objednávka, vystavená faktúra. Podnik je spoločnosťou so 100-percentnou účasťou mesta a nikdy s Anglickom neobchodoval. Okamžite sme kontaktovali banku a políciu, v banke však už nebolo možné platbu stopnúť, z anglického účtu peniaze vybrali. Okamžite som informoval všetkých vedúcich pracovníkov, aby sa už niečo podobné neopakovalo,“ priblížil primátor Púchova Rastislav Henek s tým, že podnik škodu vymáha od pracovníčky, ktorá platbu poslala.

Podľa IT špecialistu Ondreja Macka je prípadov podvodných mailov pomerne veľa. „Otázkou je, či sa ten mail iba ,tvári‘, že prišiel od starostu, alebo či išlo o nabúranie sa do takejto mailovej adresy, čo by bol hekerský útok. V tomto prípade bolo pravdepodobne zvolené veľmi jednoduché heslo, aby sa človek dostal do schránky, a ten útočník mal zrazu možnosť posielať maily, ale ich aj prijímať,“ skonštatoval Macko.

Ako dodal, v podobných prípadoch treba zobrať do hrsti sedliacky rozum a v prípade podozrivého mailu treba zdvihnúť telefón a overiť si príkaz u nadriadeného. Chrániť sa pred podvodnými mailmi dá aj certifikovanými mailmi. „Ten, kto dostane mail, si musí nainštalovať certifikačný overovací kľúč a potom zistí, či mail je od konkrétnej osoby alebo či je to nejaká podvrhnutá adresa. Je to však technicky komplikovanejšie,“ doplnil Macko.