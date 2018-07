TASR

Národné stretnutie mládeže P18 privítalo asi 3500 mladých ľudí

Národné stretnutie mládeže P18. Otvárací ceremoniál sa konal v zaplnenej prešovskej Tatran Handball Aréne 26. júla 2018. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 26. júla (TASR) – Za účasti približne 3500 mladých ľudí z celého Slovenska sa vo štvrtok podvečer v prešovskej mestskej hale začalo Národné stretnutie mládeže P18. Organizátori si pre nich pripravili bohatý program, v ktorom sa predstaví viac než 100 účinkujúcich.

"Účastníci zažijú počas týchto dní živú cirkev, mladú cirkev, cirkev zhromaždenú okolo svojich biskupov. V mestskej hale budú vždy predpoludním katechézy sprevádzané svedectvami a vystúpeniami. Popoludnie bude vždy nejaké akčné, buď v piatok Popoludnie angažovanosti so zapojením sa mladých do aktivít, alebo v sobotu Expo povolaní, kde bude 70 stánkov na námestí s rozličnými rehoľami a hnutiami. Večer bude modlitbový. Štvrtok večer N(M)oc modlitby v rôznych kostoloch v meste, v piatok večer krížová cesta v amfiteátri a v sobotu večer bude modlitbová vigília v hale. Všetko to vyvrcholí záverečnou svätou omšou o 12.00 h v nedeľu na námestí pred kostolom," uviedol hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala.

Pred oficiálnym začiatkom podujatia primátorka Prešova Andrea Turčanová odovzdala symbolický kľúč od mesta organizátorom. Z jej rúk ho prevzal predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

"Myslím si, že kľúče sú teraz v tých najlepších rukách. Očakávam zjednotenie mladých ľudí, nové priateľstvá, možno to, že sa spoznajú ľudia, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty v živote a to ich obohatí ďalej," povedala Turčanová.

"Je to veľký duchovný sviatok, očakávam radosť, omladenie cirkvi, že ukáže svoju mladosť, silu, nadšenie a odvahu, a že všetci na záver tohto stretnutia povedia, že sme šťastní, že sme tu boli a odchádzame posilnení," uviedol Zvolenský.

Ako povedal, svoju mladosť prežíval v období komunizmu. "Hoci náboženská situácia bola neporovnateľná s touto, čo sa týka slobody cirkvi, prežívali sme stretnutia mládeže možno s väčším vnútorným napätím a opatrnosťou, ale tiež vo veľkej radosti. Myslím si, že stretnutia mládeže sú nenahraditeľné v duchovnom vývoji mladého človeka," zaspomínal si Zvolenský.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober verí, že podujatie bude dobrým odkazom pre mladých na Slovensku, ako i celkovo veriacich. "Keď vieme mladých kritizovať, je potrebné ich aj pochváliť. Ja verím, že bude dosť dôvodov na to, aby sme ju pochválili, že mládež na Slovensku je odvážna, ale aj rozvážna," povedal.

"Od beatifikácie saleziána Titusa Zemana v septembri minulého roka žijeme Odvážny rok. Teším sa, že mladí majú odvahu a chcú prísť, lebo cez leto majú veľa ponúk, rôznych festivalov, ale našli si čas, a že majú chuť stretnúť sa ako mládež, ktorá túži žiť s Kristom a Máriou," doplnil žilinský biskup a predseda Rady pre mládež a univerzity KBS Tomáš Galis.

Národné stretnutie mládeže P18 sa koná v Prešove od štvrtka do nedele (29.7.). Po Ružomberku (2013) a Poprade (2015) ide o tretie stretnutie tohto typu. Organizuje ho Katolícka cirkev na Slovensku v spolupráci s mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom. Inšpiráciou sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Mladí sa v týchto dňoch v Prešove budú pripravovať na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v januári 2019 v Paname.