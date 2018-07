TASR

Včera o 20:28 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hokejisti SR 20 na turnaji v Zürichu vyhrali nad ČR 19 5:4

Zverencov trénera Ernesta Bokroša preveria pod Alpami ešte rovesníci z domáceho Švajčiarska a Nemecka.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Zürich 26. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili do tradičného letného turnaja Summer Hockey Challenge v Zürichu triumfom nad českým výberom do 19 rokov 5:4 po predĺžení a nájazdoch.

ČR 19 - SR 20 4:5 pp a sn (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0, 0:1) Góly: 17. Šik, 32. Przybyla, 40. Novák, 49. Svoboda – 2. Regenda (Giertl, Havrila), 21. Hrehorčák (Fehérváry), 45. Regenda (Köver, Žiak), 53. Kukuča (Köver), rozh. nájazd: Köver