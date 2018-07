TASR

EL: FC Balzan - Slovan Bratislava 2:1

Na snímke v popredí Adraž Šporar (Slovan) a v pozadí radujúci sa hráči z FC Balzan po zápase 2. predkola Európskej ligy FC Balzan - ŠK Slovan Bratislava 26. júla 2018 v Ta' Qali na Malte. Slovan prehral na ihrisku FC Balzan 1:2. — Foto: TASR - Martin Baumann

Ta'Qali 26. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtok v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy na pôde maltského FC Balzan 1:2.

Domáci išli do vedenia v prvom polčase po góle Bojana Kaljeviča v 17. minúte, po prestávke zvýšil v 67. minúte na 2:0 Uroš Lubomirac. Za Slovan znížil v 74. minúte Vukan Savičevič. Odveta je na programe o týždeň v Bratislave.

FC Balzan - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:0) Góly: 17. Kaljevič, 67. Ljubomirac - 74. Savičevič. Rozhodovali: Maae - Hummelgaard, Sörensen (Dán.), ŽK: Rabiu (Slovan) zostavy a striedania: FC Balzan: Sultana - Božovič, Johnson, Serrano, Bezzina - Silvič, Lepovič - Ljubomirac, Cadu (82. Camilleri), Lecao (76. Correa) - Kaljevič ŠK Slovan Bratislava: Šulla - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - Nono - Holman (46. Savičevič), Rabiu (72. Dražič), Moha – Čavrič (72. Cmiljanič), Šporar

Na štadióne Centenary v Ta' Qali začal Slovan veľmi dobre, od úvodu mal loptu na kopačkách a domáci sa k nej dostávali iba sporadicky. "Belasí" sa snažili o rýchle kombinácie po krídlach i stredom, ale obrana domácich odvracala všetky lopty do bezpečia. Častokrát aj za cenu rohového kopu, ale Slovan z nich nič nevyťažil. Balaznu v 17. minúte vyšiel ojedinelý protiútok, lopta sa v šestnástke dostala ku Kaljevičovi a ten na radosť domácich divákov otvoril skóre. Scenár sa po góle nezmenil, Slovan mal stále veľkú prevahu, ale neujala sa ani strela Suchockého z priameho kopu a ani ďalšie pokusy. V závere polčasu mali ešte jednu príležitosť domáci, Šulla vyrazil strelu Silviča na roh, na druhej strane odkopla obrana loptu smerujúcu do bránky po snahe Rabiua. Do kabín tak išli s náskokom prekvapivo domáci.

Aj po zmene strán Slovan držal režisérsku taktovku hry vo svojich rukách, ale nemal vo svojom strede hráča, ktorý by v ofenzíve niečím prekvapil maltskú obranu. Do hry sa po prestávke dostal Savičevič, ale na jeho center z ľavej strany v 56. minúte nedosiahol Šporar. Hráči Balzanu sa úporne bránili a čakali na svoju príležitosť, ktorá opäť prišla v 67. minúte. Rýchlu kontru zakončil z pravej strany Ljubomirac. Tréner Ševela reagoval v 72. minúte dvojitým striedaním a Vukan Savičevič vzápätí strelil dôležitý gól na 1:2. V závere mali "belasí" šance na vyrovnanie, ale Balzan sa napokon tešil z prekvapivej výhry.