Ferguson poďakoval zdravotníkom: Bez nich by som ti dnes nesedel

Londýn 26. júla (TASR) - Bývalý futbalový tréner Alex Ferguson prehovoril k verejnosti prvýkrát od májovej operácie. Zákroku sa musel podrobiť po tom, čo dostal krvácanie do mozgu.

Vo videonahrávke poďakoval 76-ročný Ferguson všetkým, ktorí sa o neho starali v nemocnici. "Najskôr chcem poďakovať celému zdravotníckemu personálu v nemocnici Macclesfield and Salford Royal Hospital. Bez týchto ľudí, ktorí sa o mňa výborne starali, by som tu dnes nesedel. Ja a moja rodina vám veľmi pekne ďakujeme. Takisto ďakujem za všetky povzbudzujúce správy, ktoré som dostal. V priebehu sezóny budem opäť sledovať zverencov trénera Mourinha a želám im všetko najlepšie," uviedol Ferguson prostredníctvom twitterového konta "červených diablov".

Rodák zo škótskeho Glasgowa sa s Manchestrom United rozlúčil v roku 2013. Na Old Trafford pôsobil takmer 27 rokov.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e— Manchester United (@ManUtd) 26. júla 2018