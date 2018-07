TASR

Dnes o 17:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Profi komunikácia s biznis partnermi prostredníctvom EDI

Ako v 21. storočí profesionálne vyriešiť administratívnu komunikáciu firmy s okolitým svetom?

Profi komunikácia s biznis partnermi prostredníctvom EDI — Foto: EDITEL SK/Vasily Merkushev

Bratislava 26. júla (OTS) - Ako optimalizovať informačné toky medzi firmami tak, aby boli presné, bezchybné a rýchle? Riešením je EDI, teda elektronická výmena dát. Zásadný rozdiel je však v prístupe pri jej nasadzovaní v podniku.

Pri troške hľadania nájdete desiatky definícií toho, čo je EDI. Povedzme si však, čo EDI nie je. Nie je to jednoduchá obdoba papierových dokumentov v elektronickej forme, teda posielanie skenov, pdf alebo xls e-mailom. Skutočné EDI (Electronic Data Interchange) vedie k najvyššej možnej úrovni automatizácie komunikačných procesov medzi firmami. Efektívna EDI je o digitalizácii vo vzťahu minimálne dvoch obchodných partnerov, ktorí si budú vzájomne vymieňať dokumenty.

Kto je ale skutočný odborník na EDI? Ako sa rýchlo zorientovať na trhu? Odborníka poznáte na základe týchto charakteristík: • Je to ten, ktorý sa zaoberá jedným odvetvím dlhodobo a do hĺbky a má seriózne referencie. • Je to ten, ktorý sa snaží spoznať klienta, zisťuje jeho potreby a možnosti, objem dokumentov a už bežiaci softvér. • Je to ten, ktorý vám ponúkne nezáväznú konzultáciu. • Je to ten, ktorý zvolí adekvátne riešenie s víziou budúceho rastu a rozšírenia vašej firmy. • Je to ten, ktorý zohľadní a transparentne vyčísli priame aj nepriame náklady a návratnosť investície. • Je to ten, ktorý používa moderné technológie a súdobé funkcionality.

My v EDITEL sa špecializujeme na EDI a skratka EDI je dokonca súčasťou nášho mena. EDI je pre nás synonymom optimalizovaných procesov. Z dlhoročných skúseností vieme, že malá firma potrebuje malé a šikovné riešenie, ktoré bude implementované po častiach. Veľká spoločnosti zasa vyžaduje veľké robustné riešenie s plnou technickou podporou 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Z uvedených dôvodov máme štyri produktové línie, podľa náročnosti klientskeho riešenia.

„Mohli by sme vás zahrnúť skratkami a odborným žargónom, ale radšej EDI prirovnáme ku komunikácii. Ak jeden obchodný partner hovorí po španielsky a druhý po nemecky, asi si nebudú rozumieť. Dôležité je aby obaja partneri používali rovnaké pravidlá a štandardy v ktorých sú presne a nezameniteľne popísané označenia jednotlivých častí vymieňaných dát,“ vysvetľuje Sádovský EDITEL.

Dokonalé poznanie štandardizovaných technológií EDI umožňuje úspešne nasadiť riešenia v rôznych odvetviach, od maloobchodu, cez banky, čerpacie stanice, až po automobilový priemysel. „Medzi našich klientov patria napríklad Billa, Metro, ČSOB, HOPI aj farmaceutická firma Novartis. Profesionálne nastavené EDI dokáže pokryť takmer všetky obchodné a logistické procesy,“ uvádza Sádovský a dodáva: „Ak by ste si mali pamätať len jednu vetu o EDI, je to o vzťahu a transparentnej elektronickej komunikácii firmy s okolitým svetom. Profesionálna EDI vnáša poriadok do vašej firmy a uprace aj obchodné vzťahy.“

Ľudský faktor a ručné zadávanie je vždy spojený s rizikom chybovosti. Elektronická výmena dát znamená vyššiu presnosť a radikálne nižšiu chybovosť. V niektorých prípadoch môže nahradiť aj ľudské zdroje zaoberajúce sa firemnou administratívou. Informácie v EDI sú prenášané v reálnom čase, čo urýchľuje ich spracovanie, sledovateľnosť a možnosť kontroly všetkých transakcií.