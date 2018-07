TASR

Dohoda na zastropovaní dôchodkového veku v koalícii stále nepadla

V súčasnosti je v parlamente návrh ústavného zákona, ktorým sa má vek odchodu do dôchodku ohraničiť 64 rokmi.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 26. júla (TASR) - Vládna koalícia sa stále nedohodla, ako chce riešiť zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) priblížil, že na stole sú dva možné návrhy.

"Táto otázka je v tejto chvíli otvorená, je to vec politických rozhodnutí, koaličná rada sa bude musieť touto otázkou zaoberať. Sú dva návrhy. Kolegovia z Mosta-Híd hovoria o inom zastropovaní, použijem výraz tzv. český model, ktorý sa približne podobá tomu. Ak sa prijme jeden, tak druhý nemá celkom logiku a opodstatnenie. Preto je dôležité urobiť systémový poriadok a politické rozhodnutia musia zodpovedať podmienkam aj jedného, aj druhého návrhu," uviedol vo štvrtok Richter.

V súčasnosti je v parlamente návrh ústavného zákona, ktorým sa má vek odchodu do dôchodku ohraničiť 64 rokmi. Hlasovanie v prvom čítaní však bolo presunuté na septembrovú schôdzu parlamentu. Strana Smer-SD avizovala, že ak do jesene nevznikne dohoda na ústavnom zákone, strana predloží obyčajný zákon, ktorým sa má dôchodkový vek zastropovať. "V septembri sa bude hlasovať, ale o ústavnom zákone až v druhom čítaní je potrebná ústavná väčšina. Aký bude ďalší postup, to bude vec politického rozhodnutia, v tomto prípade strany Smer-SD, resp. poslaneckého klubu, ale celkom iste to bude predmetom rokovania koaličnej rady. Je dôležité, aby sa partneri o týchto veciach vzájomne informovali," dodal Richter.

Okrem Smeru-SD podporuje návrh na zastropovanie dôchodkového veku strana SNS, ochotné diskutovať o ňom za určitých podmienok sú aj niektoré opozičné strany, odmietla ho strana SaS, kriticky sa k návrhu stavia aj strana Most-Híd.