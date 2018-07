TASR

TIPSPORT LIGA: Košičania odštartovali prípravu na ľade

Hokejisti HC Košice vykorčuľovali na ľad na úvodný tréning v Crow aréne v Košiciach 26. júla 2018. — Foto: TASR - František Iván

Košice 26. júla (TASR) - Hokejisti HC Košice odštartovali ďalšiu fázu prípravy na novú sezónu zatiaľ bez väčšiny legionárov. Tréneri Roman Šimíček a Marcel Šimurda viedli na prvom tréningu na ľade dve skupiny, v ktorých sa k mužstvu pridalo viacero hráčov z juniorského tímu. Z nových posíl s tímom trénovali obranca Martin Lenďák a útočník Peter Galamboš, ktorý sa teší na novú výzvu.

Odchovanec Martina bol jednou z prvých predsezónnych posíl a s "oceliarmi" absolvoval aj prípravu "na suchu". Do nového pôsobiska prišiel s ambíciou hrať o vyššie priečky, než tomu bolo počas dlhoročného pôsobenia v materskom klube. "Chcem čo najviac pomôcť tímu. V Martine sme väčšinou hrali na spodku tabuľky, tu by to malo byť iné. Spomínam si, že v začiatkoch mojej seniorskej kariéry to bývali proti Košiciam poriadne 'kolotoče', ale potom sa to vyrovnalo, hoci väčšinou sme prehrali. Ale v pamätnej play off v závere sezóny 2016/2017 to vyšlo pre nás," uviedol Galamboš.

Košické A-mužstvo bude v príprave využívať ľad v Crow aréne, ktorá bude aj dejiskom ich jediného domáceho prípravného zápasu. Tréneri dajú v príprave príležitosť aj viacerým hráčom z juniorky a aj trojici Oliver Jokeľ, Dalibor Mikula, Martin Krajňák, ktorá je v tíme na skúške.

Kompletný tím sa zíde až počas nasledujúceho týždňa, keď pricestujú aj očakávané posily Tomáš Netík, Evan Brophey, Klemen Pretnar či Ladislav Nagy, ktorý len pred pár dňami predĺžil zmluvu. "Ešte čakáme na sedem hráčov, ktorí sa k nám pripoja až od budúceho týždňa. Káder, ktorý sa teraz pripravuje, je výdatne doplnený juniormi. Je potrebné dať im 'pričuchnúť' k A-mužstvu. Ich prístup bol skvelý už počas prípravy na suchu, ale dôležité je ako hráč vyzerá v zápase," uviedol Šimíček. Vedenie klubu dávnejšie avizovalo, že pri angažovaní nových posíl bude trvať na tom, aby všetci hráči absolvovali spoločnú prípravu. Po dohode sa však viacerí legionári pripravovali individuálne, no tréner Šimíček sa neobáva, že by prišli nepripravení. "Sú to profesionáli, takže predpokladám, že vedia, čo majú robiť. Ak však nebudeme spokojní, vždy sa s nimi môžeme rozlúčiť a pozrieť sa po niekom inom. Aj v zmluvách to majú zakotvené a uvedomujú si, že ich čakajú aj záťažové testy."

Košickí hokejisti vstúpia do novej sezóny s ambíciou napraviť dve predošlé. V oboch vypadli už vo štvrťfinále, čo nároční fanúšikovia považujú za neúspech. "Uvedomujeme si, že uplynulé dve sezóny neboli úspešné pre Košice. Do sezóny pôjdeme s veľkou pokorou. Sami vidíme, že tímy sa posilňujú na každom poste, takisto aj maďarské mužstvá budú mať svoje kvalitu. Chceme hrať atraktívny hokej, ktorý bude baviť divákov. Divákov potrebujeme a urobíme maximum, aby sme ich mali na svojej strane," poznamenal tréner Šimíček.