TASR

Na Grape festivale si návštevníci užijú hudbu aj kúpele

Témou 11. ročníka sú kúpele, v rámci čoho bude v areáli pre návštevníkov pripravená oddychová zóna Kúpeľný dom.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 26. júla (TASR) - Zahraniční hudobníci sa na slovenské festivaly radi vracajú. Interpreti sú prekvapení z vizuálnej stránky festivalu aj z atmosféry, ktorú návštevníci vytvoria. "My si kapely viac vážime, lebo u nás ešte nie je také bežné, keď dôjde zahraničný interpret, ako napríklad v Nemecku," pre TASR povedal Ján Trstenský, organizačný šéf festivalu Grape, ktorý bude na piešťanskom letisku od desiateho do 11. augusta.

"Keď sa festival v auguste skončí, tak už rozmýšľame nad vecami, ktoré by mali byť iné a nové. Ja sám ako návštevník by som bol veľmi rád, keby som išiel na festival a každý rok tam videl niečo nové. Podľa toho sa snažíme aj my fungovať," povedal Trstenský. Tohtoročnou novinkou budú dva vstupy na festival, jeden priamo do stanového mestečka, ktorý bude otvorený už o deviatej ráno. Organizátori tým chcú predísť dlhým radom pred vchodom.

Témou 11. ročníka sú kúpele, v rámci čoho bude v areáli pre návštevníkov pripravená oddychová zóna Kúpeľný dom. "Budú tu masáže, manikúra, sauna, ochladzujúci bazén. Postavíme tam takú malú džungľu," povedal Juraj Podmanický, organizátor festivalu. Pripravujú aj nové pódium, "hojdačkáreň" a konceptnejšie rozloženie areálu.

"Tento rok máme veľa noviniek, budeme robiť veľa inštalácií nielen v stanoch, ako ich robíme každý rok, vytvorili sme novú festivalovú plochu medzi troma najväčšími pódiami, ktoré máme. Robíme so študentmi STU, výtvarne budú poňaté napríklad aj sprchy pre návštevníkov. Snažíme sa, aby aj naši partneri na festivale vylepšovali svoje zóny," povedal Trstenský.

Druhý augustový víkend na Grape vystúpi írska skupina Kodaline alebo britský DJ Wilkinson. Na festivale nebude chýbať zastúpenie slovenskej a českej hudobnej scény, ako Para, Walter Schnitzelsson, Tata Bojs, Billy Barman alebo raperi Trosky. "Zostava interpretov je zložená z ponúk, ktoré dostávame od účinkujúcich, aj z tých, o ktorých máme záujem my. Je to zhruba pol na pol. Otázka potom je iba, či majú kapely voľný termín v čase nášho festivalu. Aj nášho hlavného headlinera, ktorým sú alt-J, nám manažér ponúkol už v októbri, odmietli sme však, lebo minulý rok hrali na Pohode a nechceli sme kapelu opakovať hneď po roku. Keď nám ale nevyšli niektoré kapely, o ktoré sme mali záujem, tak sme im potvrdili záujem, máme ich radi, je to výborná kapela," dodal Trstenský.

"Naše festivaly, či už my alebo Pohoda, vyzerajú trocha inak ako zahraničné festivaly. Chodíme do zahraničia a porovnávame. Vo viacerých veciach sú naše festivaly vpredu," dodal Trstenský. Aj tento rok bude festival ekologický, všetok riad v gastrozónach bude kompostovateľný a poháre budú buď vratné, alebo z recyklovateľného materiálu.