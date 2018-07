Kristína Jurzová

Dnes o 14:00 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Lukáš vyrába v Žiline pravú slovenskú kávu vo folklórnom šate. Dokazuje, že aj na Slovensku sa dá robiť svetová káva

Že je tradičná, napovedá jej obal. A že je šitá pre slovenského kávičkára, sa dozviete, len čo vyskúšate jej lahodnú chuť.

Lukáš Tóth vytvoril značku Moja slovenská káva. — Foto: archív Lukáš Tóth

ŽILINA 26. júla (Dobré noviny) – Piť kávu je jedna vec. Piť kvalitnú kávu však druhá. Povedal si to aj milovník tohto čierneho nápoja Lukáš Tóth (29), ktorý sa rozhodol, že našincov naučí piť zdravú kávu, teda žiadnych zalievaných „turkov“. Vedel síce, že to nebude jednoduché, no keďže rád zdoláva prekážky, pustil sa do toho naplno. Pred troma rokmi si v Žiline založil firmu, ktorá je jeho srdcovkou a ktorá druhým ukazuje, že sa to dá robiť aj inak. A približne pred rokom vytvoril značku Moja slovenská káva, ktorá je jedinečná svojou lahodnou chuťou a ako šitá pre slovenského kávičkára.

Kofeín objavila koza

„Všetko sa to začalo už pred viac ako troma rokmi. Už popri vysokej škole som podnikal s rôznymi vecami a pohrával som sa s myšlienkou, že by som rád vybudoval niečo, čo by malo myšlienku a zároveň by to fungovalo celoslovensky,“ vysvetľuje Lukáš.

Napriek tomu, že kávu pil iba ako laik, čím viac si nej študoval, tým viac si uvedomoval, že baristika je veľmi zaujímavá. Stále hlbšie a hlbšie sa ponáral do tejto problematiky a zaujímal sa aj o to, ako sa vlastne prišlo na účinky kávy a ako sa dostala na „starý kontinent“.

Tajomstvo dobrej kávy spočíva aj v jej príprave. Foto: archív Lukáš Tóth

Hoci kávu denne pijú milióny ľudí po celom svete, málokto si uvedomuje, že jej povzbudivé účinky objavila obyčajná etiópska koza. Stará legenda hovorí, že takmer pred tisícročím sa kozy jedného etiópskeho pastiera kŕmili zaujímavými červenými plodmi z kríka a chvíľu nato začali nezvyčajne poskakovať. Všimol si to aj pastier, ktorý sa odhodlal plody tiež ochutnať. A čuduj sa svete, cítil sa po nich oveľa lepšie a sviežejšie. Prezradil to aj opátovi z neďalekého kláštora, ktorý plody považoval za diablovo dielo. Zrná teda hodil do ohňa, z ktorého sa vzápätí začala šíriť neobyčajná aróma. Z bobúľ napokon spravili špeciálny odvar, ktorý si mnísi veľmi rýchlo obľúbili, pretože im pomáhal prekonávať únavu pri dlhých nočných meditáciách.

Vyrobená so srdcom a na Slovensku. Foto: archív Lukáš Tóth

A ako sa káva dostala do Európy? „Jednou z najznámejších teórií je, že koncom 16. storočia taliansky cestovateľ Pietro della Valle ochutnal čierny nápoj, ktorý v lete osviežuje a v zime zahrieva. Benátski kupci sa preto rozhodli, že sem dovezú tento zaujímavý nápoj. A dobre urobili, nie?“ pýta sa s úsmevom Lukáš.

Koniec zalievaným „turkom“?

Hoci je teda káva značne exotická, aj na Slovensku sa za posledné roky vytvára stále viac kvalitných, čerstvo pražených káv. „A to je dobre, pretože zákazníci sa vzdelávajú, požadujú stále vyššiu kvalitu a firmy sa tomu musia prispôsobiť,“ konštatuje. „Začal som teda zisťovať, ako sa pije zdravá káva a povedal som si, že by som chcel naučiť ľudí piť zdravú kávu, teda žiadnych zalievaných "turkov".“

Napokon vytvoril koncept Verticcio coffee & tea, ktorý sa stal jeho srdcovkou. Ide o špecializovanú predajňu a pražiareň, kde vám ponúknu kávu a čaj z celého sveta, ale aj príslušenstvo, ktorým si pripravíte tento lahodný nápoj.

Káva ako šitá pre slovenských kávičkárov. Foto: archív Lukáš Tóth

A ako sa teda podľa neho pije zdravá káva? „Na túto problematiku sa píše veľmi veľa. Pre mňa je podstatné, aby bol kávový nápoj pripravený správne a zdravo. Mám veľmi rád ristretto alebo niekedy aj doppio. Niekedy ich vypijem aj sedem za deň, inokedy len jedno. Pre mňa osobne znamená „kávový rituál“ vypiť vynikajúce ristretto, prehodiť pár slov so známymi, kamošmi alebo aj s obsluhou a som ,„nakopnutý“ do ďalšej časti dňa,“ prezradil v exkluzívnom rozhovore pre Dobré noviny.

Keď káva spája

Káva je podľa Lukáša krásny segment, ktorý spája ľudí. A to, že sa to dá robiť na profesionálnej úrovni, dokazuje jeho špeciálna značka Moja slovenská káva, ktorá je podľa neho ako šitá pre nášho kávičkára.

Moja Slovenská káva. Foto: archív Lukáš Tóth

Dobré noviny sa pýtali, ako káva tejto značky vzniká. „Celý proces je zložitejší, ale v skratke: Na začiatku k nám do pražiarne prídu vzorky zelených kávovníkových zŕn. Z nich si vyberieme podľa rôznych kritérií kvalitnú surovinu. Pražiar upraží zelené zrná tak, aby z kávy vytiahol čo najlepšie parametre. Napraží sa, zabalí do obalov s jednostranným ventilom a na záver sa dá do štýlovej krabičky. Našu kávu predávame nepomletú, aby bola čo najdlhšie zachovaná jej čerstvosť,“ vysvetľuje.

„Názov značky vznikol veľmi jednoducho. A v jednoduchosti je krása. Vystihuje presnú podstatu, keď si zákazník pri ochutnaní povie: Veď to je predsa Moja slovenská káva,“ hovorí s úsmevom.

Obal s tradíciami

Podľa Lukáša zákazníka poteší aj ako pekný darček, pretože má naozaj tradičné balenie: „Pociťovali sme, že Slovensko má veľmi krásnu prírodu, folklór a históriu. A práve preto sme vytvorili značku Moja slovenská káva, kde sú zachované slovenské prvky v modernom šate. Káva je namiešaná tak, by chutila pravému Slovákovi. Je to zmes 100 % arabík a chuťový profil vystihuje to, čo v ňom zákazníci hľadajú.“

Moja slovenská káva vzniká v žilinskej pražiarni. Foto: archív Lukáš Tóth

Dobré noviny sa Lukáša pýtali aj na to, čím je jeho káva taká výnimočná v porovnaní s ostatnými, ktoré sú dostupné: „Máte pravdu, na trhu je veľa rôznych produktov. Ale len tie najlepšie zostanú a zákazník sa k nim bude stále vracať. Kávu mám rád, tak ako aj všetko okolo nej. Od praženia cez prípravu, až po vychutnanie si dobre pripraveného nápoja. Jedinečná a iná je práve chuťou, ktorú zákazník ucíti už pri prvom dúšku. Je v nej cítiť decentné telo, chuť mliečnej čokolády a vanilky, ktorá sa prelína s jemnou horkosťou. A ako bonus, je v peknom šate.“

Zákazníkom chutí

Produkt Moja slovenská káva je podľa Lukáša na trhu veľmi krátku dobu, no už teraz majú od zákazníkov veľa pozitívnych reakcií: „A to je pre mňa to najdôležitejšie. Že to chutí tým, pre ktorých to vlastne robíme. Sme len na začiatku a plánov je veľa, je sa na čo tešiť. Postupne krok po kroku sa dostáva značka medzi ľudí, a to nás teší. Mojou veľkou víziou je prepojiť tento koncept so spoznávaním našej rodnej krajiny. Slovensko je krásna krajina s bohatou kultúrou a históriou. A vďaka Mojej slovenskej káve sa nám ju podarí oživovať.“

Moja slovenská káva nie je len Lukášov. Môže byť aj vaša. Foto: archív Lukáš Tóth

Podľa Lukáša však pracujú už aj na ďalších produktoch. „Budú to rôzne zmesi arabík a robusty. Každá jedna bude jedinečná svojou chuťou. A pripravujeme aj pár noviniek, o ktorých budete čoskoro počuť,“ uzatvára s úsmevom.