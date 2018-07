Kedysi slúžili baníkom, dnes sa v nich Slováci kúpu. Tieto tajchy stoja za letný výlet

Nikoleta Bugalová

Romantickými miestami na pešie prechádzky, relax, cyklistiku, kúpanie či člnkovanie počas leta, ale aj korčuľovanie v zime sú štiavnické tajchy, ktoré ležia v bezprostrednom okolí Banskej Štiavnice.

BANSKÁ ŠTIAVNICA 29. júla (Dobré noviny) - Štiavnické tajchy sú miláčikom domácich i turistov. Kedysi však slúžili baníkom, ktorí vybudovali toto neuveriteľné vodné dielo. Šesťdesiat medzi sebou poprepájaných vodných nádrží dodávalo energiu pre prosperujúce baníctvo. Fascinujúca nie je len história štiavnických tajchov, ale aj ich harmonické zaradenie. Dnes ich zostalo už iba 24. Štiavnické tajchy návštevníkom ponúkajú prírodné kúpanie, rybačky, romantické prechádzky či korčuľovanie.

Počúvadlo

Počúvadlo je jazero umelého pôvodu, ktoré sa nachádza 6 kilometrov od obce Počúvadlo. Nádherná a tichá oblasť je ako stvorená na oddych. Z pohľadu turistického ruchu je azda najznámejším štiavnickým tajchom. Rozprestiera sa na dĺžke 12 hektárov a je obľúbeným letným, no aj zimným miestom pre turistov i domácich. Dá sa tu kúpať, člnkovať, stanovať, jazdiť na vodných bicykloch a v zime aj lyžovať.

Klinger

Umelá vodná nádrž Klinger nachádzajúca sa na okraji Banskej Štiavnice patrí k najkrajším banským tajchom v oblasti. Jazero je umelo vytvorené a v minulosti slúžilo ako zdroj vody pre niekoľko baníckych šácht. Taktiež možno spomenúť, že v roku 1850 na tajchu zriadili kúpaliská „na zabezpečenie zdravia a čistoty baníckeho ľudu“. Následne na to bol vydaný „porádek na kúpania“, podľa ktorého sa do 12:00 kúpali ženy a po 12:00 muži. V súčasnosti sa kúpania báť nemusíte, kúpací poriadok je zrušený niekoľko rokov.

Beliansky tajch

Beliansky tajch leží pod Banskou Štiavnicou v obci Banská Belá vzdialenej od centra regiónu len 4 kilometre. Hovorí sa, že tento tajch je zo všetkých najteplejší, a preto možno zaujme mnohých z vás. Pred niekoľkými rokmi podstúpil kompletnú rekonštrukciu.

Ottergrund

Tento tajch patrí do skupiny malých tajchov, no má však jedno prvenstvo: leží v najvyššej nadmorskej výške a to 810 m. n. m. Tajch mal problémy s únikom vody, nie však cez hrádzu, pretože voda unikala cez popraskanú horninu pod nádržou. Dnes je jazero plne zrekonštruované a otvorené pre turistov aj domácich.

Evička

Evička alebo Evičkino jazero je jedným z najstarších tajchov. Jazero v minulosti slúžilo ako zásobáreň vody pre štôlňu Bieber. Tajch Evička v súčasnosti slúži prevažne na rybolov a letnú rekreáciu. V blízkosti nádrže je možnosť ubytovania aj občerstvenia.