Lenka Miškolciová

Dnes o 10:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Skvelá správa: Sagan bude po hrozivom páde na Tour de France pokračovať

Dúfajme, že žilinskému rodákovi sa už akékoľvek ďalšie pády vyhnú a on si dobicykluje pre svoj ďalší zelený dres.

Slovenský cyklista Peter Sagan pózuje v zelenom drese pre najlepšieho špurtéra po skončení 8. etapy prestížnych cyklistických pretekov 105. ročníka Tour de France so štartom v Dreux a cieľom v meste Amiens 14. júla 2018 — Foto: TASR/AP

BRATISLAVA/PARÍŽ 26. júla - Skvelá správa pre všetkých fanúšikov Sagana a cyklistiky. Ani hrozivý pád, ktorý Peter Sagan utrpel včera počas náročnej 17. etapy Tour de France, ho nezlomil a v pretekoch bude pokračovať aj naďalej. Náš najúspešnejší cyklista a trojnásobný majster sveta spadol počas stredajšej etapy približne 22 kilometrov pred cieľom. Podľa fotografií a záberov bolo jasné, že pád bol pomerne bolestivý, keďže Sagan utrpel niekoľko očividných odrenín a krvavých rán.

Petrov tím však dnes na svojom oficiálnom Twitteri informoval, že Sagan bude aj napriek menším zraneniam v pretekoch pokračovať. „Hoci to bolí, nebol by to majster sveta, ak by si netrúfol na takúto výzvu. Peter Sagan dnes bude na štartovacej čiare na 18. etape Tour de France,“ napísali na margo Saganovho dnešného štartu.

Ako informoval aj sám Sagan na svojom Facebooku, zlomeniny sa mu, našťastie, vyhli, a tak môže žilinský rodák sebavedome bicyklovať až k záveru etapy. „Ísť domov by bolo veľmi jednoduché. Ale dva alebo tri dni pred Parížom? Nie,“ vyjadril sa Peter Sagan pre portál Cyclingnews.com.

Dúfajme, že akékoľvek ďalšie pády sa už Saganovi vyhnú a on si suverénne dobicykluje pre svoj v poradí už šiesty zelený dres, ktorý mu už matematicky patrí.