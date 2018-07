TASR, Dobré noviny

Dnes o 08:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čech chce ako prvý sám obletieť svet. A hľadať pri tom stopy svojich krajanov po celej zemeguli

Kramaříkovi bol inšpiráciou Baťa a jeho obchodné cesty. — Foto: Repro foto Novinky.cz

Praha 25. júla (TASR) - Na prvý sólový oblet okolo sveta českým letcom sa v stredu vydal z pražského letiska Točná Roman Kramařík. S jednomotorovým lietadlom Cessna 210 má pred sebou tridsať dní osamote v oblakoch. Píše o tom v stredu český spravodajský portál Novinky.cz.

Kramařík, ktorého zatiaľ najdlhší let bol do Londýna, počas tejto cesty preletí cez tri oceány a tri kontinenty. "Preletieť musím aspoň 36.000 kilometrov a kúsok, čo zodpovedá dĺžke Obratníka raka," povedal 43-ročný Kramařík pre Novinky.cz pred štartom. Vďaka tomu by mal byť jeho let oficiálne uznaný ako oblet zemegule. V kokpite strávi vyše 150 letových hodín.

Niekdajší majster Česka v leteckej akrobacii a advokát smeruje z Prahy východným smerom po trase cez Belehrad, Perzský záliv, Indiu, Thajsko, Taiwan, Japonsko, Tichý oceán, Spojené štáty a Azorské ostrovy. Cez Britániu sa potom vráti späť do Česka. Verejnosť ho bude môcť privítať na letisku v pražských Letňanoch v deň jeho návratu, ktorý je plánovaný na 8. septembra.

Inšpiráciou mu bol Baťa

Priebeh Kramaříkovej cesty majú ľudia možnosť sledovať na internete a sociálnych sieťach. Vo vzduchu bude komunikovať cez satelitný telefón. Celkovo jeho cesta potrvá viac ako šesť týždňov. Inšpiráciou mu bola kniha od Jana Antonína Baťu, ktorú napísal potom, ako sám vykonal obchodnú výpravu po celom svete. Kramařík má v úmysle počas svojej cesty mapovať významné stopy Čechov vo svete.

Kramaříkova misia dostala pomenovanie Okrídlený lev. Po svojom návrate hodlá tento český dobrodruh napísať cestopis, mapujúci okrem cesty aj odkazy Čechov vo svete.

Ak sa Kramaříkovi cesta podarí, stane sa prvým Čechom, ktorý zvládne sólový let okolo sveta.