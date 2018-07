Legendárny Mick Jagger oslávi 75. narodeniny

TASR

Bratislava 26. júla (TASR) – Sir Michael Philip Jagger oslávi 75. narodeniny. Viac ako 50 rokov života venoval hudobnej legende, dnes najstaršej aktívnej skupine Rolling Stones. Narodil sa v Dartforde 26. júla 1943, matka bola rodená Austrálčanka, otec Angličan bol učiteľom telocviku.

Už na škole sa Mick zapísal ako odporca predpisov o školskom oblečení. Po strednej škole v Dartforde študoval ekonómiu na London School of Economics. V roku 1959 mal s kamarátom Dickom Taylorom skupinu. Jej názov bol Little Boy Blue & The Blue Boys a Mick do nej priviedol aj Keitha Richardsa. Skúšali doma u Jaggerovcov, matka Eva však po čase zavelila a kapela sa musela vysťahovať. V roku 1960 založil Alexis Korner prvú britskú bluesovú skupinu Blues Incorporated. V nej si Mick príležitostne zaspieval.

Nápad založiť skupinu Rolling Stones vznikol vo vlaku. Pri cestovaní do Londýna v roku 1961 sa stretli Jagger a Richards, poznali sa už z Maypoole Country Primary School. Počas tohto rozhovoru vo vlaku zistili, že obaja sú "buchnutí" do rhythm & blues a rozhodli sa založiť skupinu. Prišlo stretnutie s dvojicou Brian Jones, Dick Taylor, pribudol klávesák Ian Stewart a bubeník Mick Avory. V apríli 1962 začali skúšať a oficiálne sa predstavili na prvom vystúpení 12. júla 1962 v známom londýnskom hudobnom klube Marquee. Na miesto Taylora prišiel siedmeho decembra 1962 do kapely basový gitarista Bill Wyman, za bicie nástroje sa 14. januára 1963 posadil Charlie Watts.

Prvý singel s cover verziou piesne Come On Američana Chucka Berryho vydali 7. júna 1963. Druhý singel prišiel na svet vďaka dvojici John Lennon a Paul McCartney. Andrew Oldham, od prvého mája 1963 manažér Rolling Stones, sa stretol s Lennonom a McCartneym, u ktorých bol predtým zamestnaný. Pozval ich na skúšku Rolling Stones v klube Studio 51. Lennon s McCartneym im zahrali časť novej skladby I Wanna Be Your Man. Jaggerovi sa páčila, mal však dojem, že je nedokončená. John s Paulom mali po pár minútach dopísaný refrén. Rolling Stones skladbu v októbri nahrali a prvého novembra vyšla na druhom singli. V hitparáde sa dostala na 12. miesto. Samotní Beatles ju zaradili na druhú LP platňu With The Beatles.

Po úspechu skladby I Wanna Be Your Man sa všetko rozhýbalo. Vypredané koncerty, skupina sa stávala zo dňa na deň známejšou. Upútal hlavne spevák Jagger. Ten vedel na koncertoch vytvoriť správnu atmosféru. Daily Express k turné napísali – Beatles sú idolom všetkých vekových skupín, Rolling Stones podchytili hlavne mladých. Prvú LP platňu s názvom Rolling Stones vydali 25. apríla 1964. Dostala sa na prvé miesto v americkom rebríčku a z prvého miesta vytlačila LP platňu With The Beatles. Prvou piesňou na čele anglického rebríčka bola It's All Over Now. Po nej ich bolo do konca 60. rokov ďalších osem.

Jagger a spol. si šiesteho apríla 1971 založili vlastnú spoločnosť Rolling Stones Records, ktorej logom je známy vyplazený jazyk. Necelý mesiac nato vydali prvý album na vlastnej etikete, dostal názov Sticky Fingers. Obal platne navrhol americký popartový umelec slovenského pôvodu Andy Warhol a bol skutočne originálny, na kresbe džínsov bol do obalu vlepený originálny džínsový zips, ktorý sa dal rozopnúť.

Rolling Stones majú v súčasnosti na svojom konte 24 štúdiových albumov, ten najnovší Blue & Lonesome vyšiel druhého decembra 2016 a získali zaň cenu Grammy, predchádzajúci A Bigger Bang vydali piateho septembra 2005. V Spojených štátoch to boli ešte tri LP platne navyše, ktoré vyšli v rokoch 1964 a 1965. Ku diskografii patrí aj 26 kompilačných albumov, najnovší s názvom On Air vydali prvého decembra 2017, je na ňom 18 skladieb nahraných v štúdiu BBC v rokoch 1963 – 1965. Pred ním to bol album GRRR!, vyšiel v novembri 2012 a ponúkol aj dve nové piesne, ktoré kapela nahrala k 50. výročiu založenia. K tomu ešte patrí 24 live albumov. V americkej singlovej hitparáde mali 43 skladieb, osem z nich na prvom mieste, v americkej 41 piesní a rovnako osem na prvom mieste. Rolling Stones boli po desiatkach rokov prvou skupinou, ktorá prišla na Kubu, 25. marca 2016 vystúpili v Havane, na ich koncert prišlo pol milióna divákov. Záznam koncertu vyšiel v novembri 2016 pod názvom Havana Moon.

Dokumentom o jednej z najstarších svetových skupín je koncertný film Shine a Light z roku 2008, ktorý o Rolling Stones natočil americký režisér Martin Scorsese. Je zostrihom z dvoch koncertov, ktoré kapela odohrala v newyorskom Beacon Theatre. Najnovším je filmový dokument Olé, Olé, Olé: A Trip Across Latin America režiséra Paula Dugdala, ktorý dokumentuje turné skupiny v roku 2016 v Južnej Amerike. Premiéru mal v septembri 2016.

Na svojom konte má Mick aj päť sólových albumov, piatym je kompilácia The Very Best Of Mick Jagger z októbra 2007. V roku 2011 vytvoril hudobný projekt SuperHeavy, s ktorým vydal v septembri 2011 aj rovnomenný album. Z dvoch manželstiev a dvoch známostí má Jagger osem detí. Je päťnásobným starým otcom.

V roku 1989 uviedli Rolling Stones do Rokenrolovej siene slávy, v decembri 2003 dostal Jagger titul sir. „Budeme hrať dovtedy, kým nepadneme,“ povedal pri jednom z rozhovorov. Platí to do dnešných dní, v rámci Stones - No Filter Tour koncertovali štvrtého júla tohto roku aj v Prahe.