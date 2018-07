TASR

Dnes o 07:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Čínska spoločnosť má záujem investovať v Prešovskom kraji

Zástupcovia spoločnosti prejavili záujem o poľnohospodárstvo, stavebníctvo a drevospracujúci priemysel, nevylúčili ani developerskú činnosť.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Prešov 25. júla (TASR) - O investovanie v Prešovskom kraji prejavila záujem čínska spoločnosť Shanxi First Construction Group Co., Ltd. Jej vrcholní manažéri rokovali s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským a informovali sa o možných lokalitách pre potenciálnu investíciu v regióne.

Zástupcovia ázijskej spoločnosti pricestovali do Prešovského kraja v nadväznosti na podnikateľské fórum v Pekingu z júna tohto roka, ktorého sa zúčastnil aj Majerský. Bilaterálne kontakty, ktoré sa tam podarilo nadviazať, vyústili do návštevy čínskych partnerov na východe Slovenska ako možnej destinácie pre etablovanie ich podnikateľských aktivít.

"Je to veľká príležitosť pre Prešovský kraj. Ide o významnú štátnu firmu, ktorá sa orientuje na výstavbu, investície, financovanie a obchod. Keďže vo svojom portfóliu má širokospektrálne podnikateľské odvetvia a svoju pobočku na Slovensku, verím, že časť svojich iniciatív presmeruje viac od hlavného mesta na východ, do nášho regiónu. Chceme týmto snahám byť maximálne nápomocní," uviedol Majerský.

Zástupcovia spoločnosti prejavili podľa jeho slov záujem o poľnohospodárstvo, stavebníctvo a drevospracujúci priemysel, nevylúčili ani developerskú činnosť.

"V kraji máme desať priemyselných parkov, ktoré ponúkajú svoju infraštruktúru a sú investorom k dispozícii. Máme tu aj veľký ľudský potenciál a pracovnú silu. Sme zaujímavou distribučnou destináciou a na území regiónu podnikajú životaschopné firmy. Takže možností je viacero. Nateraz vkladáme veľkú nádej do ďalších rokovaní so Slovenskou agentúrou pre rozvoj a investície, ktorá by mohla byť konkrétnejšia aj v otázkach možných stimulov," doplnil Majerský.

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na Úrade PSK, bol prezentovaný investičný i priemyselný potenciál kraja. Svoje možnosti i zámery predstavili aj čínski podnikatelia. "Vidíme tu perspektívu na výhodnú spoluprácu a obchod. Nie sme ale za jednostranné kontakty, ktoré spočívajú v dovoze našich produktov. Na Slovensko prichádzajú plné kontajnery z Číny, naspäť prázdne, a to by sme chceli zmeniť. Posilniť nielen dovoz, ale aj vývoz vašej produkcie a lokálnych výrobkov, ktoré by mohli byť u nás zaujímavé," povedal počas stretnutia Tantai Yinuyu, prezident spoločnosti.

Shanxi First Construction Group Co., Ltd. je s miliardovými obratmi v Číne na zozname 80 top firiem. Spoločnosť je najväčšou integrovanou stavebnou skupinou v provincii Shanxi, investuje do infraštruktúry, do výstavby ciest, mostov, železníc či letísk. Za sebou má takmer 100 stavebných projektov po celom svete. Svoje podnikateľské aktivity vyvíja v chemickom priemysle, výrobe konštrukčných materiálov či v environmentálnej oblasti.