Dominika Dobrocká

Otec chcel naučiť syna hospodáriť, chlapček mu vytrel zrak

Rodičia chceli svojho šesťročného syna naučiť zodpovednosti a hospodáreniu. Chlapček im na oplátku ukázal svoj podnikateľský talent.

Emmett svojim rodičom dokázal, že vie hospodáriť a má podnikateľského ducha — Foto: boredpanda.com

WASHINGTON 29. júla - Deti majú rôzne priania a sny. Niektoré túžia po novej stavebnici, iné napríklad po bicykli. To bol prípad aj malého Emmetta. Keď svojim rodičom prezradil, čo by si prial, jeho otec Jered prišiel s veľmi zaujímavým nápadom. Chcel totiž, aby si jeho syn veci vážil a tak mu povedal, že si na bicykel musí zarobiť sám. Šesťročný chlapec sa nezľakol a s obrovskou vervou sa pustil do zarábania. Dal dokopy svoje staré hračky a plyšové zvieratká a ponúkol ich na predaj. Výsledkom bol zárobok v hodnote 70 dolárov. Suma stačila na jeho nový vytúžený bicykel.

„Nasledujúci deň sme sa prechádzali a v jednom z výkladov videl stroj na výrobu ľadovej drte. Spýtal sa ma, či by si ho mohol kúpiť namiesto bicykla, aby mohol začať s vlastným podnikaním a zarobiť tak viac peňazí,“ zaspomínal na zlomový moment otec malého chlapca. Rodičia s Emmettom prediskutovali celý plán a súhlasili s tým, že mu v jeho podnikaní pomôžu. Dali si však podmienku a to, že musí ľadovú drť každú sobotu aspoň hodinu denne predávať. Spokojné boli obe strany a mohlo sa začať. Po prvom dni chlapec zarobil 12 dolárov. Pomaly sa to zvyšovalo na 17 a neskôr na 25 dolárov a pokračuje v predávaní dodnes.

Foto: boredpanda.com

Zodpovednosť a pracovitosť

Emmett začínal s jedným vreckom ľadu a tromi príchuťami. Má na starosť takmer všetko. „Je zodpovedný za dostatok zásob. Musí vedieť, kedy potrebuje kúpiť ďalšie, ktoré platí zo zarobených peňazí. Okrem toho nám spláca druhú polovicu sumy stroja a platí „dane“,“ vysvetlil otec. Podľa jeho slov si chlapec chce našetriť na štúdium na vysokej škole, pričom vôbec netuší, že práve peniaze na „dane“ budú slúžiť na jeho vysokoškolské štúdium. Chlapcovi sa medzičasom začalo s predajom drte dariť a svoju ponuku postupne rozširoval. K trom základným príchutiam pribudli ďalšie. Dnes si zákazníci môžu vybrať z 21 príchutí. Emmett sa stal známym predajcom a pravidelne svoje dobroty predáva na rôznych miestnych akciách.

Foto: boredpanda.com

Sny malého chlapca

Rodičia veria, že ich synček bude nasledovať svoje sny a túžby aj v budúcnosti. Veria, že z neho vyrastie dobrý človek, ktorý bude prínosom pre spoločnosť. Malý podnikateľ si plní svoj sen predávaním ľadovej drte, no má aj ďalšie. „Neustále nám hovorí, že by sa chcel stať knihovníkom alebo učiteľom karate. Miluje čítanie a v súčasnosti má na karate fialový pás, takže je úplne pochopiteľné, že práve tieto profesie ho zaujímajú,“ vysvetlil otec. Rozhodnutie a prístup Emmettových rodičov ocenili mnohí ďalší. Niet sa ani čo čudovať, ich chlapec má totiž úžasné predpoklady do budúcna a najmä sa na zarobené peniažky pozerá inou optikou.