Kristína Jurzová

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hudobník už nemohol počúvať otravnú hudbu v reštauráciách. Vytvoril playlist, z ktorého sú zákazníci očarení

Rozhodol sa zmeniť kultúru stravovania. Stačila jedna „maličkosť“ a atmosféra v reštaurácii sa zmenila k lepšiemu.

Japonský hudobný majster Rjúiči Sakamoto. — Foto: Flickr

MANHATTAN 25. júla (Dobré noviny) - Poznáte to. Vojdete do obchodu či do reštaurácie a „hučí“ tam hudba, ktorá absolútne nezapadá do konceptu daného priestoru a ktorá zákazníkovi v uchu vôbec neladí. Možno si playlist nachystali predavačky, aby zvládli deň v práci a mali ho o niečo rytmickejší, možno ho pripravil majiteľ reštaurácie s tým, že toto bude to pravé orechové. Lenže nie je. Takéto niečo však nezažijete len na Slovensku, ale s podobným problémom sa potýka celý svet.

Japonský hudobný majster Rjúiči Sakamoto (66) si však povedal dosť a vytvoril vlastný hudobný album, ktorý má ľuďom v reštaurácii navodiť nielen príjemnú atmosféru, ale podnietiť ich aj k romantickému stolovaniu.

Dohady so šéfkuchárom

K vytvoreniu hudobného repertoára sa odhodlal po návšteve svojej obľúbenej japonskej reštaurácie na 39. ulici v blízkosti Lexington Avenue v newyorskej mesteskej časti Murray Hill.

Pán Sakamoto je podľa The New York Times pravidelným hosťom, a dokonca sa pozná aj so šéfkuchárom. Tento podnik naozaj miluje, no ako odborník na hudbu už nedokázal strpieť skladby, ktoré v podniku zneli. Niežeby mu prekážalo to, že boli príliš nahlas, ako problém však uviedol to, že piesne na seba absolútne nenadväzovali.

A keďže sa inak cítil v podniku komfortne, vyhovovali mu služby aj personál a podnik mienil naďalej navštevovať, ponúkol sa, že zadarmo vytvorí hudobný playlist, vďaka ktorému sa tam budú hostia cítiť oveľa príjemnejšie. Ponuka to bola lákavá, a tak sa rýchlo so šéfkuchárom dohodol.

Zákazníci boli očarení

Pán Sakamoto začal teda vytvárať playlisty pre reštaurácie, z ktorých žiadna nemala svoju vlastnú hudbu. Dlho však držal svoju činnosť v tajnosti, pretože nestál o zbytočnú publicitu.

Zákazníci si však zmenu rýchlo všimli a pýtali sa, kto stojí za krásnou melodickou hudbou v podniku, ktorá sa ozývala zo širokého reproduktora. A netrvalo to dlho a zistilo sa, že ju pripravil hudobný majster Ryuichi Sakamoto.

Nie je to však len tak hocikto. Svoju profesionálnu kariéru zahájil v roku 1977 ako člen elektronického zoskupenia Yellow Magic Orchestra. Ako klavirista a skladateľ spolupracoval s viacerými hudobníkmi ako David Sylvian, Arto Lindsay či Hector Zazou. Pracuje aj ako producent a herec a vyslúžil si už aj niekoľko cien vrátane Oscara, Grammy a Zlatého glóbusu.