Kamzíkov ubudlo, lesníci a ochranári ich narátali menej ako vlani

Sčítanie kamzičej zveri organizujú ŠL TANAP dvakrát ročne, na jar a na jeseň.

Na snímke kamzík vrchovský tatranský. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Tatranská Lomnica 25. júla (TASR) – Výsledky tohtoročnej jarnej kamzičej inventúry lesníkov nepotešili, v porovnaní s vlaňajškom narátali spolu s ochranármi a ďalšími dobrovoľníkmi na území Tatranského národného parku (TANAP) menej jedincov. Zatiaľ čo minulú jar zapísali do sčítacích hárkov na slovenskej i poľskej strane Tatier dokopy 1042 kamzíkov, tento rok to bola necelá tisícka

"Sami sme boli zvedaví na výsledky sčítania, keďže uplynulá zima dala kamzíkom poriadne zabrať. Najväčší úbytok kamzičej zveri bol najmä v južnej časti Vysokých Tatier, kde naši lesníci zaznamenali aj najviac úhynov. V porovnaní s uplynulými rokmi bol pozorovaný nižší počet novonarodených mláďat, ale je predčasné povedať, či ich je skutočne menej alebo neboli všetky kamzíčatá v členitom teréne nájdené. Viac nám napovie jesenné spočítanie, keď už mláďatá podrastú a budú pohybovo aktívnejšie. Preto sa z jedného sčítania nedajú robiť nejaké unáhlené závery," okomentoval výsledky ostatnej kamzičej inventúry zoológ Štátnych lesov (ŠL) TANAP Jozef Hybler.

Práve počasie bolo dôvodom, prečo museli ŠL TANAP tohtoročné jarné sčítanie kamzičej populácie dvakrát zrušiť. Prvýkrát pre nízku oblačnosť, druhý termín nevyšiel pre búrky. Lesníci spoločne s pracovníkmi Správy TANAP, kolegami z poľského Tatrzaňskiego Parku Narodowego, členmi Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Vysoké Tatry a ďalšími dobrovoľníkmi sa tak do terénu napokon vybrali až v prvú júlovú stredu.

"Zatiaľ čo na slovenskej strane Tatier narátali 691 kamzíkov, z ktorých bolo 54 mláďat, v poľskej časti národného parku sme zapísali do sčítacích hárkov 298 jedincov. Z tohto počtu bolo 40 tohtoročných kamzíčat," konkretizoval Hybler.

V porovnaní s vlaňajškom je to pokles o 53 kusov, podľa neho sa pod výsledok podpísali aj početné úhyny, ktoré zaznamenali v zimných mesiacoch. "Zatiaľ by som to však nevidel nejako dramaticky. Zlé by to bolo, ak by sa to opakovalo viac rokov po sebe. Pri súčasnej početnosti a najmä každoročnom prírastku mláďat možno za prirodzený úbytok považovať cez 100 kusov kamzíkov ročne," konštatuje zoológ.

Sčítanie kamzičej zveri organizujú ŠL TANAP dvakrát ročne, na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Aj napriek nepriaznivým snehovým i poveternostným podmienkam narátali naposledy na jeseň minulého roka na slovenskej strane Tatier 973 kamzíkov, z toho bolo 76 mláďat. Celkovo na oboch stranách Tatier zapísali do sčítacích hárkov 1263 kamzíkov, z toho 94 mláďat. Zatiaľ maximálna populácia kamzíka bola na jeseň 2014, keď tam narátali 1389 jedincov.