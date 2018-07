TASR

Pozastavené práce na tuneli Čebrať v stredu opäť obnovili

Podľa nového variantu stavba D1 Hubová – Ivachnová bude dlhá 14.919 metrov.

Na snímke začiatok razenia tunela Čebrať, 25. júla 2018 v Likavke. — Foto: TASR/Miroslava Siváková

Likavka 25. júla (TASR) – Tunel Čebrať v úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová začali v stredu znova raziť. Pokyn na opätovné spustenie prác vydal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Zhotoviteľ po správoplatnení záverečného stanoviska začal s razením tunela z východného portálu. Zo získaného materiálu sa vybuduje teleso diaľnice. Spustili sa aj dokončovacie práce na mostných objektoch.

Stavebné práce sa museli prerušiť v roku 2015 pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli. Pokračovanie vo výstavbe v pôvodnom trasovaní by bolo vysoko rizikové a na hraniciach technických možností. Zmena pôvodnej trasy diaľnice z dôvodu nepredvídaných prírodných okolností si vyžiadala rozsiahle prieskumy a nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). "Využili sme všetky možnosti, ako zrýchliť procesy tak, aby sa na tomto úseku obnovila výstavba čo najskôr a aby mohla byť diaľnica dokončená v čo najkratšom čase. Dôležité bolo, aby ďalšia výstavba tunela bola bezpečná a vhodná z technického, ekonomického, ako aj z environmentálneho hľadiska. Som rád, že toto dielo sa pohlo vpred," povedal na stredajšom brífingu v Likavke Érsek.

Ružomberský primátor Igor Čombor upozornil na fakt, že mesto pod Čebraťom je hlavným cestným ťahom na trase východ - západ, sever – juh a pokým sa tu nevybuduje moderná cestná sieť, trpieť bude celé Slovensko. "Zažívame tu záplavu áut. Situácia začína byť neúnosná z hľadiska motoristov aj domácich. Razenie tunela vnímam ako dobrý popud smerom k nám, aby sa dokončilo spojenie Bratislavy s Košicami," uviedol.

Začatie razenia tunela na západnom portáli sa predpokladá po nadobudnutí právoplatnosti aktualizovaného stavebného povolenia. Podľa investičného riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jiřího Hájka by mohlo byť spustené v máji alebo júni budúceho roka.

Na stretnutie do Likavky prišli v stredu dopoludnia aj nespokojní občania mestskej časti Hrboltová. "Prišli sme upozorniť na to, že nesúhlasíme s variantom V2, ktorý sa má začať stavať. My nie sme proti výstavbe diaľnice. Chceme, aby sa začalo raziť od východného portálu. Nesúhlasíme však s portálom variantu V2, ktorý má byť umiestnený nad našimi rodinnými domami a navyše v lokalite, ktorá je charakterizovaná ako najzložitejší zosuvný úsek na Slovensku. V tomto úseku sú šmykové vrstvy a pod nimi je veľké množstvo vody. Máme veľké obavy zo zosuvov," uviedla mestská poslankyňa za Hrboltovú Anna Šanobová.

Hrboltovčania zároveň navrhujú, aby portál posunuli na úsek kilometra 1,5. "Máme informácie o tom, že NDS o takomto riešení vedela. Existuje štúdia z roku 2010, keď takýto variant bol posudzovaný a nebol zaradený do EIA. Toto považujeme za hrubé porušenie zákonnosti. Toto sú dôvody, prečo sme tu a budeme za ne právnymi prostriedkami bojovať," dodala.

Investičný riaditeľ NDS však upozornil, že práce na tuneli sa zastavili práve z dôvodu ohrozenia nad Hrboltovou. Museli teda spustiť nový proces prípravy, čo malo dosah na celú výstavbu tunela. "Varianty, s ktorými by boli Hrboltovčania stotožnení, sa vylúčili ako technicky nerealizovateľné. Navyše mala Hrboltová možnosť pripomienkovať rozsah hodnotenia v rámci procesu EIA, no v rámci tohto pripomienky nepredložili. Tam sa stanovili posudzované varianty a následne sa posudzovali len tie vybrané. Zodpovedne môžem prehlásiť, že sme sa venovali všetkým variantom," skonštatoval.

Minister v reakcii na protesty Hrboltovčanov uviedol, že sa považuje za mierumilovného človeka, no aj zmier má určitú hranicu. "Jednoducho, niekto musí rozhodnúť a konať. Všetko sa nemôže každému na tomto svete páčiť. My sme využili všetky možnosti a dodali to, čo chceli. Myslím si, že sme dodržali všetky zákony, ktoré s týmto súvisia a ja mám čisté svedomie," povedal.

Podľa nového variantu stavba D1 Hubová – Ivachnová bude dlhá 14.919 metrov, pôvodne bola dlhšia o 353 metrov. Dvojrúrový tunel Čebrať sa predĺži na 3600 metrov, pôvodne mal len 2026 metrov. Zníži sa aj počet mostných objektov na 19 z pôvodných 22. Na stavbe bolo doposiaľ preinvestovaných 77,7 milióna eur. Financovanie je zabezpečené z finančných zdrojov EÚ z Kohézneho fondu. Predpokladaný termín otvorenia tohto úseku motoristom sa očakáva v roku 2022.