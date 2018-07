TASR

Dnes o 15:16 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na prvý tréning Liptovského Mikuláša nastúpilo 22 hráčov

V tíme sú hráči, ktorí sa budú snažiť vybojovať si miesto v zostave, zopár ich príde aj zo zahraničia.

Na archívnej snímke tréner Anton Tomko. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Liptovský Mikuláš 25. júla (TASR) - Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš odštartovali prípravu na novú sezónu s 22 hráčmi, tréner Anton Tomko by však ešte rád privítal zopár posíl.

Liptáci si pred druhou časťou letnej prípravy dali rande v JL aréne, pretože na ich zimnom štadióne prebiehajú rekonštrukčné práce. Hráči sa však neskôr budú musieť sťahovať. "Budeme to mať kvôli tomu na začiatku sezóny ťažké. Do 13. augusta by sme mali trénovať v JL aréne, potom by sme sa mali presťahovať do Ružomberka na väčší ľad. No a podľa posledných informácií by sme mali sezónu začať v Brezne. To však ešte nie je isté," povedal tréner Tomko pre TASR.

Na prvom tréningu sa v kabíne hlásilo 22 hráčov, tí si však ľad užijú až koncom týždňa: "Po prvý raz vykorčuľujeme na ľad v piatok, dovtedy budeme mať prípravu na suchu. Od pondelka už chceme zarezávať naplno," dodal Tomko.

V tíme sú hráči, ktorí sa budú snažiť vybojovať si miesto v zostave, zopár ich príde aj zo zahraničia. "Odohráme deväť prípravných zápasov, v ktorých chceme vyskúšať niekoľkých hokejistov. Čakáme ešte nejakých, pretože nám vypadol Rudolf Huna, a pre zranenie ešte nemôže trénovať Andrej Laco. Chceme teda kvalitného stredného útočníka a brankára. Ešte dnes má prísť Švéd Arkaitx Edgren a Fín Miika Heikkilä, očakávame aj príchod brankára. Od pondelka by sa mal pripojiť aj Marek Uram," uzavrel pre TASR Tomko.

Mužstvo odštartuje sezónu 12. septembra predohrávkou so SR Orange 20 v Piešťanoch.