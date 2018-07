TASR

Dnes o 14:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Woods: Z Británie sa do EÚ môže presunúť aj menej ako 5000 miest

Británia vystúpi z bloku v marci 2019. Mnohé banky na ostrovoch už požiadali o licenciu alebo rozšírenie svojich pobočiek v EÚ, aby zabránili pretrhnutiu spojenia s klientmi na kontinente.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP Photo

Londýn 25. júla (TASR) - Aj menej ako 5000 pracovných miest v britskom sektore finančných služieb sa môže nakoniec presunúť do Európskej únie (EÚ) krátko po brexite. A ďalšie transfery budú závisieť od nových obchodných podmienok s EÚ. Uviedol to viceguvernér centrálnej banky, Bank of England (BoE), Sam Woods.

BoE pred časom odhadla, že z ostrovov sa na kontinent po prvom dni od odchodu z EÚ presunie 5000 až 10.000 pracovných miest, čo predstavuje približne 0,5 až 1 % pracovných pozícií v tomto sektore. To je podľa Woodsa relatívne málo. Domnieva sa tiež, že konečné číslo sa bude pohybovať na spodnom konci tohto rozsahu. A dokonca by mohlo byť aj o trochu nižšie.

Jeho odhad sa zhruba zhoduje s prognózami londýnskej finančnej štvrte City. Jej predstaviteľka Catherine McGuinnessová v utorok (24.7.) v parlamente uviedla, že očakáva v priebehu krátkeho časového obdobia po brexite stratu 3500 až 12.000 pracovných miest.

Británia vystúpi z bloku v marci 2019. Mnohé banky na ostrovoch už požiadali o licenciu alebo rozšírenie svojich pobočiek v EÚ, aby zabránili pretrhnutiu spojenia s klientmi na kontinente.

Woods, zodpovedný za dohľad nad britskými bankami a poisťovňami povedal, že ďalšie presuny pracovných miest budú závisieť od toho, ako EÚ zareaguje na návrhy britskej vlády na budúce obchodné vzťahy v oblasti finančných služieb.

Opätovne vyzval úrady v EÚ, aby recipročne prijali rovnaké opatrenia ako Británia s cieľom zabezpečiť právnu kontinuitu miliardových cezhraničných kontraktov.

Brusel v tejto súvislosti uviedol, že je na súkromnom sektore, aby vyriešil neistotu ohľadne kontinuity kontraktov.

Britské banky sa obávajú, že prechodné obdobie od polovice marca do konca roka 2020, na ktorom sa už EÚ a Británia dohodli, nebude včas ratifikované a nastane tzv. neriadený brexit.

Podľa Woodsa britská strana robí veľa pre to, aby sa vyhla "pádu z útesu". Ale aj keby došlo k najhoršiemu, banky sú dostatočne robustné na to, aby mohli ďalej poskytovať služby domácnostiam a podnikom v Spojenom kráľovstve.