TASR

Dnes o 14:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní TOUR DE FRANCE: Gilbert má po páde zlomené jabĺčko

Nebude pretekať najmenej šesť týždňov.

Gilbert nezvládol zákrutu v zjazde z Col de Portet d'Aspet a po náraze do kamenného múrika skončil v priekope. — Foto: TASR/AP

Paríž 25. júla (TASR) - Belgický cyklista Philippe Gilbert utrpel zlomeninu ľavého jabĺčka v kolene pri páde počas utorkovej pyrenejskej 16. etapy na Tour de France. Jazdec tímu Quick-Step Floors nebude môcť súťažiť najmenej šesť týždňov.

Gilbert nezvládol zákrutu v zjazde z Col de Portet d'Aspet a po náraze do kamenného múrika skončil v priekope. Po páde v rovnakom klesaní zomrel pred 23 rokmi taliansky cyklista Fabio Casartelli. "Som rád, že som vôbec tu po tom ťažkom momente. Pristál som tvrdo na kameňoch a nechcel som sa ani pohnúť. Prišiel však niekto z Mavicu a pomohol my dostať sa z tej rokliny," citoval portál Cyclingnews 36-ročného Gilberta, ktorý napriek zraneniu prišiel do cieľa etapy. Hneď sa podrobil vyšetreniam v lekárskom kamióne a bolo jasné, že nemôže v pretekoch ďalej pokračovať. "Takto som tohtoročnú Tour nechcel ukončiť, je to bolestivé," doplnil Belgičan.

"Keď som videl Philippeov bicykel na zemi, tak som sa trochu vystrašil a spomalil som. Je to veľká škoda, že musel odstúpiť. Veľmi nám pomáhal počas pretekov a zaslúži si obrovské uznanie za to, čo robil pre naše úspechy," vyhlásil Gilbertov tímový kolega Francúz Julian Alaphilippe, ktorý vyhral 16. etapu a je priebežne prvý vo vrchárskej súťaži o bodkovaný dres.