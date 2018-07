Pili ste dnes dosť vody? Odhalíte to týmto jednoduchým testom, ktorý sme poznali už ako deti

Dominika Dobrocká

Základom horúcich dní je pravidelný prísun tekutín. Poznáme trik, ako zistíte, že ste pili málo.

BRATISLAVA 25. júla - Dodržiavať pitný režim by malo byť neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. V prípade ak teplomer ukazuje vysoké teploty, pravidelný prísun vody by mal byť samozrejmosťou. V priebehu dňa sa odporúča prijať približne 2 až 2,5 litra tekutín. Potreba príjmu tekutín je veľmi individuálna a rastie v závislosti od telesnej hmotnosti, stravovania, fyzickej aktivity alebo teploty, informovala TASR. Nezabudnite však na to, že nie je tekutina ako tekutina. Ak ste vypili liter sladeného nápoja alebo kávu nemali by ste byť presvedčený, že idete správnou cestou. Do zdravého pitného režimu sa započítava šálka zeleného čaju, trendové raňajkové smoothie či čerstvé šťavy. Nikoho však neprekvapí, že najideálnejšia je čistá voda nanajvýš minerálna voda.

Jednoduchý sekundový trik

Naše telo je úžasné v tom, že si vypýta to, čo mu naozaj chýba. Nedostatok tekutín nie je výnimkou. Kontrolka oznamujúca dehydratáciu zasvieti okamžite. Prejavy sú rôzne. Ak ich však nedokážete rozpoznať, existuje jeden trik, ktorý vám to uľahčí. Bonus je, že trvá naozaj iba sekundu. Celá „mágia“ spočíva v tom, že medzi dva prsty chytíte kožu z opačnej strany dlane, natiahnete a pustíte. Keď sa vám pokožka vráti hneď do pôvodného stavu, všetko je v poriadku a vy sa s nedostatkom tekutín nemusíte trápiť. Ak však nastane situácia, kedy sa pokožka vracia pomalšie, treba si dopriať poriadny dúšok vody.

Aby sme však nezostali iba pri tomto triku, prinášame aj príznaky, ktoré vám telo pri nedostatku tekutín ukáže.

Bolesti hlavy

Predtým, ako siahnete po liekoch proti bolesti, siahnite radšej po pohári s vodou. Mozog potrebuje vodu, rovnako ako ďalšie orgány – nedostatok vody znamená aj nedostatok kyslíka v jednotlivých orgánoch, predovšetkým mozgu. A výsledok? Bolesť hlavy, ako prvé varovanie.

Únava

Áno, vaša ospalosť by mohla súvisieť s dehydratáciou. Opäť to súvisí s nedostatočným zásobovaním mozgu krvou a kyslíkom.

Závraty

Keď je človek dehydrovaný, krv prúdi pomalšie a do mozgu sa nedostáva dostatok kyslíka, čo spôsobuje, že vidíme čoraz rozmazanejšie a neskôr príde točenie hlavy a závraty. Ak máte pocit, že máte závrat, rýchlo vyhľadajte miesto, kde si môžete bezpečne sadnúť a urýchlene sa napite. Nebojte sa požiadať o pomoc osobu, ktorá je nablízku.

Vysušená pokožka

Rovnako ako nedostatok vody vedie k vysychaniu úst, vysušuje aj pokožku. Niet divu, že prvým krokom v starostlivosti o pleť je dobrý pitný režim. Ak máte zvyčajne mastnú pleť a zrazu si na nej všimnete suché miesta, takmer určite ste blízko k dehydratácii.

Nezvyčajná farba moču

Vaša moč je pravdepodobne najlepší spôsob, ako zistiť, či je váš príjem tekutín v poriadku. Močiť by ste mali až sedemkrát denne a moč by mala byť buď číra alebo svetlo žltá. Čím tmavší a zapáchajúcejší je moč, tým horšie.

Zápach z úst

Zdravé, hydratované telo produkuje sliny, ktoré bojujú s baktériami. Nedostatok vody znamená menej slín, ktoré znamenajú viac baktérií. A kde sú baktérie, tam je zápach. Podobnou známkou dehydratácie je sucho v ústach.

Problematické trávenie

Máte pocit zápchy? Mávate bolestivé a ťažké stolice? Možno by ste mali viac piť. Suchá, bolestivá a ťažká stolica je jedným zo základných príznakov dehydratácie.

Bolesti

Nemyslíme tým len bolesti hlavy. Hovoríme aj o kŕčoch či bolesiach kĺbov. Naše kĺby a chrupavky sú z asi 80 percent tvorené vodou, takže jej nedostatok zvyšuje trenie v kĺboch, a to spôsobuje bolesť.

Náhle a intenzívne chute

Prekvapil vás nečakaný hlad? Máte odrazu chuť na čipsy či čokoládu? Dajte si najskôr pohár vody. Telo nám môže počas dehydratácie vysielať mätúce signály.

Horúčka alebo zimnica

Aj keď to v lete pôsobí zvláštne, vysoká horúčka či zimnica môžu byť v skutočnosti známkou ťažkej dehydratácie. Tu už ale rozhodne navštívte lekára.