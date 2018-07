SÚRNE: Zbierka pre Richarda, ktorý si na dovolenke zlomil krk. Priateľka prosí o pomoc so zaplatením prevozu

Dominika Dobrocká

SÚRNE: Zbierka pre Richarda, ktorý si na dovolenke zlomil krk. Priateľka prosí o pomoc se zaplatením prevozu

Vysnívaná dovolenka sa pre mladý pár skončila nešťastne. Zúfalá priateľka Simona prosí o pomoc.

MAGALUF 25. júla - Krásna dovolenka na španielskom ostrove Malorka sa pre mladý pár skončila nešťastne. Slováci Richard so svojou priateľkou Simonou žijú v Anglicku a na spoločnej dovolenke chceli osláviť práve Richardove 26. narodeniny. Oslava sa ale zvrtla po tom, ako mladík skočil nešťastne do bazéna. Pri skoku si totiž Richard zlomil krk a v kritickom stave bol prevezený do nemocnice. Jeho priateľka je zúfalá a prosí o pomoc. Richard totiž nemal cestovné poistenie a pri sebe ani európsky preukaz poistenca. Ošetrenie a prevoz ho teda budú stáť tisícky eur.

Mladý muž je v kritickom stave. „Richard momentálne dýcha pomocou trubice, sám by to nedokázal. Nedokáže dýchať sám, pretože jeho pľúca sú veľmi slabé. Potrebujeme ho čo najskôr dostať späť do Anglicka, kde mu budú vedieť pomôcť,“ opísala situáciu Simona. Okrem toho založila zbierku prostredníctvom stránky GoFoundMe, ktorá by mala pomôcť jej priateľovi. Na prevoz do Anglicka je potrebné špeciálne lietadlo, ktoré treba zaplatiť. Potrebná suma na tieto náklady je až 22-tisíc eur. Richard sa momentálne nachádza v štátnej nemocnici Son Espases v Palme, dokáže hýbať len s hlavou a ramenami, od hrudníka dole je ochrnutý, priblížila Richardov stav Simona.

Mladému otcovi dvoch detí chce pomôcť mnoho ľudí, dôkazom čoho je doposiaľ vyzbieraná suma vo výške viac ako 11-tisíc eur. Stále to však nestačí na prepravu do Anglicka, kde mužovi poskytnú potrebnú starostlivosť. Simona si uvedomuje, že nejde o malú čiastku. „Rozumiem, že nejde o žiadnu lacnú záležitosť, ale potrebujeme vašu pomoc, aby sme dostali Richarda domov, kde dostane presne takú starostlivosť, akú potrebuje,“ dodala milujúca priateľka.