Jednoduché triky, vďaka ktorým sa vyspíte aj v najväčších horúčavách

Niektoré tieto triky poznali už aj naše babičky, iné sú zas moderné. Všetky vám však zabezpečia zdravý pokojný spánok aj v čase, keď sa bude ortuť teplomera šplhať k naozaj vysokým číslam.

BRATISLAVA 25. júla (Dobré noviny) - Leto vrcholí a spolu s ním aj horúčavy, ktoré nás cez deň môžu poriadne vyčerpať. Potrebnú energiu treba preto nabrať v noci, no spánok nám komplikuje nielen skoré svitanie, ale teplo, s ktorým sa musíme vo vyhriatych obydliach boriť.

Aby bol váš spánok zdravý aj v letných mesiacoch, mala by byť teplota vo vašej spálni medzi 16 až 21 stupňov Celzia.

„Dobrý spánok je dôležitý pre spracovávanie informácií počas dňa, ako aj pre regeneráciu a rebalancovanie tela fyzicky a mentálne,“ hovorí doktor Nerina Ramlakhan, expert na spánok zo Silentnight. „Aby sme mohli spať dobre, musí existovať zlomok teplotného rozdielu medzi naším telom a naším mozgom - čiže teplé telo a chladná hlavou!“

Prinášame vám preto tipy a rady, ako si zabezpečiť zdravý nočný spánok počas letných horúčav:

1. Bledé priestory

Aj naši predkovia dobre vedeli, prečo si domy nemaľovali tmavými farbami, no volili skôr svetlejšie odtiene. Kým čierna farba svetlo pohlcuje a prirodzene kumuluje, biela ho zas spomedzi všetkých odtieňov odráža najviac. Aj farba vášho príbytku - či už zvonka, alebo zvnútra - tak môže ovplyvniť váš spánok. Preto pri stavaní svojho obydlia a jeho zariaďovaní berte do úvahy aj tento faktor.

2. Zatemnenie

Najviac tepla do miestností prúdi cez okná, ktoré nám vnútri vytvárajú akýsi mini skleník. Ak však svetlu zabránite vstúpiť dnu, vytvoríte si aj inú klímu. Nestačia iba žalúzie či bledé závesy, investovať by ste mali aj do roliet či markíz.

3. Vetranie

Pri oknách ešte zostaneme. Nielenže ich treba poriadne zatemniť, ale treba aj vedieť, kedy ich otvoriť. Vetrať by sme mali v zásade v čase, keď je najchladnejšie - čiže v noci alebo v skorých ranných hodinách. Cez deň si totiž dnu vpustíme iba zbytočné teplo. Zaobstarať by ste si však mali aj sieťky na okná, aby vám dnu nevbehol nečakaný hosť napríklad v podobe komára, ktorý by vám mohol narušiť spánok svojím bzučaním či nepríjemnými štipancami.

4. Klimatizácia

Túto vymoženosť si zväčša vychutnávajú v teplomilných krajinách, no keďže tropické letá mávame aj na Slovensku, oplatí sa nad ňou pouvažovať aj v našich geografických podmienkach. Klimatizáciu možno nevyužijete každý rok, no počas horúcich letných mesiacov na ňu nedáte dopustiť. Aby však bola efektívna, nezabudnite okná zatvoriť, aby ste zbytočne nevyhadzovali peniažky von oknom.

A ak nechcete investovať do klímy alebo nemáte možnosť inštalovať si ju, zaobstarajte si aspoň ventilátor, ktorý váš obytný priestor prevzdušní.

8. Zeleň

Rastliny si žijú svojím životom, a dokonca aj nočným. Dokážu nielen navodiť príjemnú atmosféru, ale vytvoriť aj dobrú klímu. Neprežeňte to však s nimi, v miestnosti by ich kvôli oxidu uhličitému, ktorý prirodzene produkujú, nemalo byť príliš.

9. Vypnite spotrebiče

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, elektrické spotrebiče prirodzene sálajú teplo. A keď sa to priráta k tomu z počasia, problém je na svete. Povypínajte teda všetko, čo zbytočne nemusí bežať: televízor, notebook, ale aj mobil. A ako bonus bude aj to, že ušetríte aj nejaký ten cent.

10. Osprchujte sa

Po úmornom dni vášmu rozhorúčenému telu prospeje studená sprcha. Ak nie ste milovníkom chladného prúdu vody, zvoľte aspoň vlažný variant. Na studenšiu vodu si však môže telo vytrénovať postupným striedaním teplej a studenej vody, za čo sa vám poďakujú aj vaše cievy.

9. Chladiace body

Ak sprcha vášmu telu nepomohla zbaviť sa horúčavy, skúste sa zamerať na takzvané chladiace body: kolená, členky, zápästia, krk, slabiny a lakte. Tieto časti tela môžete ochladiť termosku, ktorú naplníte vodou a dáte na nejaký čas do chladničky. Potom stačí priložiť a ľadová spása je na svete. Prípadne si ju vložte do postele a ochladzujte sa celú noc.

10. Chladivý krém

Aj krém nášmu telu môže navodiť príjemné chladivé pocity. Na dobrú noc teda zvoľte tie, ktoré obsahujú aloe vera či mentol. Poďakuje sa vám nielen váš organizmus, ale aj vaša pokožka.

11. Ľahké materiály

Niektorí ľudia tvrdia, že je najlepšie spať na naháča. Keďže sa však v horúčavách naše telo prirodzene potí, nie je najpríjemnejšie zobudiť sa so zbytočne prepotenými návliečkami. Náš pot by tak malo absorbovať pyžamo. Nie však len také hocijaké, ale ľahučké, skôr kratšie a z prírodných materiálov. Zvoliť by ste teda mali pyžamo z bavlny či z ľanu.

Vyvarovať by ste sa mali aj obliečkam z rôznych umelých vláken či tým hrubším, napríklad z flanelu, ktorý oceníte skôr v zime. Opäť teda voľte materiály s čo najväčším obsahom bavlnu či ľanu.

Ale nielen obliečky by mali byť ľahučké. Týka sa to aj samotnej prikrývky. Perinu a la z babičkinej chalúpky či hrubší paplón vymeňte skôr za tenší variant alebo za deku, ako inak, z čisto prírodných vlákien.

12. Prádlo v mrazničke

A ešte jeden tip. Obliečky či deku môžete dať aj do mrazničky. Stačí zabaliť do nepriepustného obalu, vychladiť a zakryť sa.

13. Netúľte sa

Kým v zime ľudské teplo oceníme, v lete by ste sa mali jeden od druhého „odlepiť“. Aspoň počas spánku. Počas letných horúčav sa totiž váš partner môže zmeniť na neželaný „radiátor“. Pritúľte sa teda radšej nadránom.

14. Vhodné jedlo

Alkohol, pikantné či korenisté jedlo - vzdajte sa ich. Rozširujú naše cievy a prehrievajú telo, čo sa v letnom počasí príliš nehodí. A pouvažujte aj nad tým, či si namiesto teplej polievky nedáte radšej šalát.

15. Voda naša každodenná

Piť sa musí. Hlavne voda. Je naším životabudičom a biologickou potrebou. Pitný režim však treba dodržiavať nielen cez deň, ale aj pred spaním. S vodou to však neprežeňte, aby ste v noci zbytočne neprerušili spánok tým, že pôjdete na toaletu. Odporúča sa teda maximálne pol litra. A ak by vám to nestačilo, majte fľašu s touto blahodárnou tekutinou pri posteli.