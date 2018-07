Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Dievčatko, ktoré zmenilo svet: Pred 40 rokmi sa narodilo prvé dieťa zo skúmavky. Tu je jeho fascinujúci príbeh

Pred 40-timi rokmi sa svet navždy zmenil. Prelom v medicíne spôsobilo narodenie prvého dieťaťa počatého z umelého oplodnenia.

— Foto: Repro foto YouTube

BRISTOL 25. júla - Pred 40 rokmi, presne 25. júla sa 1978 o 11.45 hodine sa prepísala história. Médiá po narodení Louise Brownovej písali o obrovskom zázraku. Prečo? Nešlo totiž o prirodzené splodenie dieťaťa. V tomto prípade zasiahli ruky lekárov a vytúžená dcérka sa narodila zo skúmavky. V tej dobe išlo o nevídanú situáciu. Lekári tak pomohli splniť najväčší sen manželskému páru, ktorý sa o dieťatko snažil dlhých deväť rokov, no neúspešne.

Po rokoch sklamania sa Lesley Brownová podrobila rôznym vyšetreniam, ktoré u nej odhalili nepriechodnosť vajíčkovodov. Išlo o problém, ktorý v tých rokoch nepoznal riešenie. Pár však po bábätku túžil veľmi a tak ich gynekológ Patrick Steptoe a fyziológ Robert G. Edwards z britskej Oldham General Hospital zaradili do svojho výskumu. Dňa 10. novembra 1977 tak Lesley laparoskopicky z vaječníkov odobrali jej vajíčka, ktoré následne v Petriho miske laborant Jean Purdy spojil so spermiami jej manžela. Išlo o experimentálny zákrok, ktorý sa dovtedy lekárom nikdy nepodaril. Nikto sa však nevzdával a spoločne sledovali, ako sa embryo vyvíja. Všetko prebiehalo podľa plánu a lekári sa rozhodli vložiť embryo do Lesleynej maternice.

Obrovské prekvapenie

Aké boli očakávania, to nikto z nás nevie, avšak vedci v tej dobe zostali prekvapení z toho, ako sa embryu v maternici dobre darí. Aj naďalej sa totiž vyvíjalo podľa plánov a všetko bolo v absolútnom poriadku. Lesley pod srdcom nosila svoje vytúžené dieťatko. Podarilo sa to po desiatich rokoch spoločného výskumu a išlo o obrovské zadosťučinenie. Vďaka tomuto zázraku získal profesor Robert G. Edwards Nobelovu cenu za medicínu, no najmä sa konečne vzbudila nádej pre mnohé nešťastné páry, ktoré do tej doby nedokázali počať dieťa prirodzenou cestou.

Narodenie malej Louise

Dievčatko na tento svet prišlo 25. júla 1978 cisárskym rezom v anglickom Oldhame. Pôrodná váha bola 2600 gramov a v pôrodnici strávila ešte 12 dní. Lekári nechceli nič zanedbať, a tak sa malá Louise podrobila mnohým vyšetreniam a testom, vrátane odtlačkov prstov, čo sama potvrdila pre portál Daily Mail. Dnes nám to príde normálne, no v tej dobe išlo o medicínsku senzáciu a prepis histórie. Lekári nechceli nič zanedbať a všetko chceli mať pod kontrolou. Všetko však bolo v poriadku a u Louise sa počas života neobjavili žiadne väčšie problémy ani odlišnosti od ostatných.

O „Dieťa storočia“, ako ju nazývali mnohé média, bol obrovský záujem. Dom v meste Bristol, kde rodina žila, v deň príchodu bábätka obklopovalo približne sto novinárov. Senzácia, obrovský pokrok a zázrak. Toto všetko predstavovalo dieťa, ktoré sa ako prvé narodilo prostredníctvom umelého oplodnenia. Samozrejme, že Louise musela počas svojho života čeliť aj opačnej stránke. Roky si musela zvykať, že jej meno a príbeh pozná celý svet. Nenávistné názory o tom, že je dieťa zo skúmavky a je to proti prírode, ju taktiež neobišli. Rodičia ju nikdy neklamali a pravdu ju povedali, keď mala 4 roky. Pustili jej video zachytávajúce jej príchod na svet a vysvetlili, že sa narodila inak ako ostatné deti. Boli pripravení na otázky z jej strany a odhodlaní odpovedať na všetko.

Druhá dcérka

Netrvalo dlho a manželia Brownoví zatúžili po druhom dieťati. Opäť pomohli lekári a rovnako vďaka umelému oplodneniu sa im narodila druhá dcéra Natalia. Manželia a šťastní rodičia dvoch zdravých dievčat zostali s vedcami a lekármi aj naďalej v kontakte. Aj práve preto si Louise vytvorila k profesorovi Edwardsovi veľmi blízky vzťah a vnímala ho ako svojho dedka.

Oslava 40-tých narodenín

Dnes si „Dieťa storočia“ sfúkne na torte 40 sviečok. Louise žije úplne normálny život v kruhu svojej rodiny. S jej manželom Wesleym sa im prirodzenou cestou podarilo splodiť dvoch synov Camerona a Aidna. Keby práve ona nebola výsledkom prelomového a dôležitého okamihu, nikoho by ani len nenapadlo, že sa narodila prostredníctvom umelého oplodnenia. Považuje sa za normálnu ženu, matku a manželku, ktorá chodí do práce a žije normálny život. Vo voľnom čase sa venuje osvete týkajúcej sa neplodnosti a metóde umelého oplodnenia, čo je dôkazom, že nezabudla. Louise a jej rodičom je vďačných mnoho žien, ktoré sa mohli aj napriek nepriazni osudu stať matkami.

Foto: Twitter/Louise Brown

Vychytená klinika

Téme, ktorá bola v tých rokoch tabu, sa zrazu začala odkrývať. Iba dva roky po tom, ako sa narodila Louise, si lekári Edwards a Steptoe otvorili prvú kliniku asistovanej reprodukcie v Cambridgeshire. 30 lôžok, ktoré boli k dispozícii, boli neustále obsadené. Žien, ktoré mali problém s otehotnením bolo priveľa. „Išlo o dohru šesťdesiatych rokov, keď mali ženy poškodené vajíčkovody v dôsledku sexuálne prenosných infekcií, ako napríklad chlamýdií. V tom čase nimi trpelo až 80 percent pacientok, v porovnaní s dneškom, keď je takýchto žien asi len 20 až 30 percent,“ povedal pre britský portál súčasný riaditeľ kliniky Mike Macnamee.

Od prelomového roku 1978 sa vďaka novej metóde na svete narodilo viac ako 8 miliónov detí. Umelé oplodnenie zmenilo svet. Okrem revolúcie v medicíne sa počatie v Petriho miske už roky nepovažuje za niečo zlé a ľudia už naň nepozerajú až tak skepticky. Niektoré ženy však túto prelomovú metódu chápu po svojom, s čím nesúhlasí jediný žijúci lekár John Webster, ktorý stojí za narodením Louis. „Dnes je pre niektorých ľudí metóda IVF súčasťou ich životného štýlu. Mnohé ženy si dnes nechávajú zamraziť svoje vajíčka už v 20 rokoch, aby mohli mať deti v neskoršom veku. Pritom nie sú vzácnosťou ani prvorodičky vo veku 40 či 45 rokov. Pôvodným zámerom metódy ale bolo, aby pomohla ženám, ktoré majú v plodnom veku problém s otehotnením. Je teda na všetkých ženách, aby samy sebe položili otázku, či iba preto, že dokážeme oklamať prírodu, na to majú spoľahnutie,“ vyjadril svoj názor pre portál Daily Mail Webster.