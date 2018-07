TASR

Na festivale Boje na Hrone vystúpi Tublatanka aj Pavol Hammel a Prúdy

Fanúšikov v Starom Tekove sa nevedia dočkať ani obľúbení rockeri z kapely Zoči Voči.

Pavol Hammel, archívna snímka. — Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 25. júla (TASR) – Amfiteáter v Starom Tekove v Levickom okrese bude v sobotu 28. júla miestom festivalu Boje na Hrone. Ukážky dobových bojov z druhej svetovej vojny sa tento rok neuskutočnia, fanúšikovia si môžu užiť pripravený hudobný program. Na pódiu sa predstaví Tublatanka, Zuzana Smatanová, Zoči Voči, Ewelin či Modus Memory. Na Boje na Hrone zavíta aj legenda našej hudobnej scény Pavol Hammel a skupina Prúdy.

Pôvodne plánované vystúpenie skupiny Hex sa pre chorobu speváka Petra Ďuďa Dudáka neuskutoční, organizátori preto pozvali Pavla Hammela a skupinu Prúdy. Kapela sa predstaví v zostave Pavol Hammel (spev, vokály, španielska gitara a ústna harmonika), Fero Griglák (gitary a vokál), Peter Preložník (klávesové nástroje), Igor Teo Skovay (bicie a perkusie) a Anton Jaro (basgitara), ktorý nahradil pred niekoľkými dňami zosnulého Fedora Freša.

„Zahráme skladby z nedávno vydanej výberovky The Best Of a ponúkneme prierez celou tvorbou Prúdov. Nebudú chýbať piesne Zvoňte zvonky, Podnájom, Čierna ruža, Medulienka či Chlapci z mesta. Teším sa na festival, pretože mám rád hranie pod holým nebom a pri vode,“ uviedol pre médiá Pavol Hammel.

Fanúšikov v Starom Tekove sa nevedia dočkať ani obľúbení rockeri z kapely Zoči Voči. „Festivaly máme veľmi radi hlavne kvôli tomu, že na väčšom pódiu dokážeme spraviť našu šou ešte veľkolepejšiu. Radi na koncertoch skáčeme a beháme, čo nám a samozrejme aj ľuďom dodáva ešte väčšiu energiu. Na festivaloch často oslovíme aj fanúšikov iných kapiel, ktorí ešte náš koncert nezažili, a to je veľké plus,“ doplnil bubeník Vlado Kovár.

„Tento rok zahráme zmes osvedčených hitov, akými sú Čerešne, Stratený či Láska – Nenávisť. Z nového albumu sa môžu návštevníci tešiť na tvrdšie veci, skladby Negatív alebo 13. komnata. Myslím si, že na svoje si prídu všetci, pretože zahráme aj akustické skladby, medzi ktorými nebude chýbať pieseň Nad Prahou,“ dodal Filip Miko.

TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková