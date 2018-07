Kristína Jurzová

Emil vyrastal v detskom domove, drogoval a bol bez domova. Dnes za vlastné prevádzkuje klub pre deti, o ktoré sa nik nestará

Netreba hádzať všetkých do jedného vreca. Tento dojemný a zároveň inšpiratívny príbeh vám ukáže, aké to je, keď padnete na úplné dno, z ktorého sa odrazíte a ešte nájdete v sebe neuveriteľné množstvo sily pomáhať druhým.

Emil Horváth v Boleticiach nad Labem prevádzkuje detský klub pre deti z rómskej komunity. — Foto: hatefree.cz

PRAHA 25. júla (Dobré noviny) - Rómska otázka je v našich geografických podmienkach naozaj komplikovaná. Svoje by o tom vedel aj Emil Horváth (37), ktorý detstvo strávil v detskom domove a za jeho bránami zažil tvrdý pád. Napriek tomu sa dokázal postaviť na vlastné nohy a dnes zadarmo prevádzkuje detský klub pre rómske deti z vylúčenej lokality, ktorým mení život k lepšiemu.

Ťažké detstvo

Emilova mama pochádza zo Slovenska a otehotnela, keď mala šestnásť rokov. Krátko nato opustila svojho partnera a odišla do Česka. Kvôli zlej rodinnej situácii rómsky chlapec vyrastal až do deviatich rokov v detskom domove v Mladej Boleslavi.

Potom sa však opäť vrátil ku svojej mame. Mala nového partnera, hrala automaty, žili bez vody a elektriny... Všetky povinnosti a domáce práce teda prebral Emil, ktorý sa staral aj o svojich troch mladších súrodencov. „Tá situácia nebola ideálna. Dosť som tam trpel,“ zaspomínal si na svoje ťažké detstvo s tým, že útrapy mu pomáhali zľahčovať dobrí ľudia z okolia, ktorí sa mu snažili všemožne pomáhať.

Kolotoč drog

Jeho mama náhle ochorela, a tak bol štrnásťročný mladík nútený „seknúť“ so školou zámočníctva a začať načierno pracovať v ťažkom priemysle. Dosť silná šálka kávy pre chalana v puberte...

Keď dosiahol plnoletosť, odsťahoval sa na ubytovňu. A o niekoľko rokov sa k nemalým problémom pridali aj drogy a skončil na ulici. Respektíve v jaskyni, kde žili starší ľudia s rôznymi životnými osudmi. Postupne sa medzi nimi vytvorilo puto, a Emil sa dokonca začal o nich starať. Jedného dňa sa však predávkoval a takmer zomrel. Po tomto zážitku začal veriť v Boha, ktorý mu dal druhú šancu a ktorý mu po troch rokoch pomohol vymaniť sa z kolotoča drog.

Nový začiatok

Pomohla mu v tom však aj Nela, jeho súčasná partnerka, s ktorou sa kvôli lacnejšiemu bývaniu presťahoval do Boletíc nad Labem. Dnes tu bývajú už štyri roky.

Boletice sú súčasťou mesta Děčín a ide o sociálne vylúčenú lokalitu, kde žije množstvo dlhodobo nezamestnaných ľudí či dlžníkov voči mestu. „Nachádza sa tu niekoľko domov, ktorých majitelia byty prenajímajú cielene chudobným rodinám odkázaným na sociálne dávky,“ vysvetľuje situáciu v tejto lokalite Daniel Vališ z vládnej Agentúry pre sociálne začleňovanie.

Jedným z takýchto majiteľov je aj Ladislav Matějček. Na rozdiel od mnohých iných mu však nejde len o prenájom priestorov, ale svoj panelový dom sa snaží naozaj zveľaďovať a chce, aby to tam fungovalo dlhodobo. „To znamená, aby nájomníci z tejto cieľovej skupiny prestali dom vysídľovať, ale začali ho vnímať ako domov, prirodzene sa oň starali ako o svoje prostredie,” vysvetľuje svoj prístup Matějček, vďaka ktorému si získal rešpekt obyvateľov panelového domu.

Pomáha aj naďalej

„V tej dobe som na sídlisku videl veľa detí vonku. Ako sa bijú, nadávajú si. Vnímal som to ako problém a povedal som si, že by sa s tým dalo niečo robiť,“ zaspomínal si Emil pre blog Hate Free.

Rozhodol sa teda, že by v suteréne paneláku chcel vytvoriť priestor, ktorý by slúžil ako detský klub. Priestor, kde by mali tí najmenší, ale aj dorast možnosť zahrať sa, vzdelávať, naučiť sa slušnému správaniu alebo jednoducho ísť niekam spolu na výlet. Majiteľovi sa táto myšlienka zapáčila, a tak Emilovi pred štyrmi rokmi priestor zadarmo prenajal.

Pre deti z klubovne organizujú rôzne výlety, ale aj kultúrne podujatia, ako je napríklad detský maškarný ples. Foto: hatefree.cz

Prevádzkovanie takéhoto kreatívneho miesta však nie je úplne zadarmo a vybavenie, písacie pomôcky či zážitky hradí Emil z vlastného vrecka. A nie je to vôbec jednoduché. Je to otec štyroch detí a nemá stabilnú prácu. No napriek tomu chce druhým pomáhať a vo voľnom čase sa tomu naplno oddal. Od detí si dokonca vyslúžil prezývku učiteľ.

„Je to veľký pedagogický talent. Deti ho prijímajú v podstate bez výnimky. Vie ich zaujať a tiež si zariadiť poriadok,“ hodnotí Matějček s tým, že Emil si postupne získava aj záujem rodičov.

Pre lepšiu budúcnosť

Pracovať by chcel v sociálnych službách, napríklad v domove dôchodcov alebo v zariadení pre ľudí s mentálnym postihnutím. „Viem, že tam nie sú peniaze, ale rád by som prácu, ktorá ma bude baviť,“ vysvetľuje s tým, že rád by sa popri tom venoval aj detskému klubu. „Očakávam, že si z toho tie deti veľa odnesú, že budú mať spomienky a budú sa mať lepšie, než sme sa mali my.“

A hoci Emilovi pomáha aj niekoľko dobrovoľníkov či jeho partnerka Nela, prevádzkovanie detského klubu stojí na financiách, ktoré dáva Emil z vlastného, hoci prácu momentálne nemá. Nakúpiť by pritom chceli pastelky a papier, ktoré však majú pre rozvoj detí obrovský význam.

„Nemám za čo niečo nakúpiť. A tak aspoň hráme hry alebo sa doučujeme podľa vlastných materiálov rozdelených podľa veku,“ hovorí smutne Emil. „Tie deti sa tu proste iba chcú hrať, súťažiť, zaspievať si. Teraz sme sadili, chodíme do lesa, aby sa naučili, čo tam rastie. Niektoré deti totiž nepoznajú ani čučoriedky.“

„Na Emilovi je špecifická tvrdohlavosť, s ktorou si ide za svojou predstavou. Myslím, že väčšina ľudí by na Emilovom mieste už všetky snahy vzdala. Je schopný sa s nezdarmi a prekážkami vyrovnať a pokračovať ďalej,“ charakterizuje ho Vališ z vládnej Agentúry, ktorý sa zúčastnil niekoľkých akcií s týmito deťmi.

Ak by ste chceli Emilovi pomôcť, viac sa dozviete na portáli Hate Free. Aj „obyčajné“ farbičky sú totiž pre tieto deti neobyčajne vzácne a môžu si nimi svoj svet vymaľovať krajšími farbami.