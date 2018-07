TASR

Liptovská galéria P. M. Bohúňa pripravila rozmanitú ponuku pre rodiny

Počas voľných dní môžu návštevníci so svojimi ratolesťami tráviť čas v galerijnej záhrade na novootvorenom detskom ihrisku.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Liptovský Mikuláš 24. júla (TASR) – Letná sezóna v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši je v plnom prúde. Počas voľných dní môžu návštevníci so svojimi ratolesťami tráviť čas v galerijnej záhrade na novootvorenom detskom ihrisku, oddychovať na piknikovej deke či s knihou v ruke z voľne dostupných publikácií z knižných búdok. August prinesie tradičný detský letný tábor a v čase prázdnin galéria ponúka aj bezplatný vstup pre rodiny s deťmi do Bohúňovej siene.

Nové detské ihrisko, ktoré bolo dlhodobejším projektom Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a mesta Liptovský Mikuláš, otvorili v galerijnej záhrade v deň odovzdávania vysvedčení. „Rodiny s deťmi tu nájdu hojdačku, šmýkačku, preliezačky v tvare obrazových rámov, ktoré sú pre galériu tak typické. Autorom originálneho ihriska je Liptovu svojou tvorbou veľmi známy dizajnér Michal Hanula,“ priblížila riaditeľka galérie Alena Chebeňová.

Popri hrách a zábave detí môžu ostatní návštevníci využiť zákutia záhrady na oddych na piknikovej deke, ktorú je možné zapožičať si z terasy alebo sa usadiť pod korunou stromov na lavičky zakladateľov galérie. „V prípade, že návštevníci obľubujú relax s knihou v ruke, ponúkame výber voľne dostupných publikácií z knižných búdok, kde možno nájsť rôzne literárne žánre,“ uviedla riaditeľka. Vstup do galerijnej záhrady a využívanie ihriska je bezplatný a neobmedzený.

V čase letných prázdnin galéria ponúka pre rodiny s deťmi aj bezplatný vstup do Bohúňovej siene, ktorá je plná portrétov maliara národného obrodenia a klasika slovenského výtvarného umenia 19. storočia Petra Michala Bohúňa. „V sprievode lektora sa návštevníci dozvedia nielen zaujímavosti o živote a diele tohto umelca, ale sami sa vydajú po cestách spoznávania jeho maliarskeho rukopisu,“ doplnila Chebeňová s tým, že otváracie časy Bohúňovej siene sú počas letných prázdnin od utorka do soboty od 10:00 h. do 18:00 h.

Bodkou za letom bude už tradične organizovaný detský denný letný tábor pod názvom Zelené umenie, ktorý sa začína 20. augusta. Hoci je v poradí už tretí ročník naplnený účastníkmi do posledného miesta, návštevníci galerijnej záhrady budú mať možnosť podporiť malých nádejných umelcov na jednodňovej vernisáži 24. augusta o 15:30 h., kedy budú prezentované vzniknuté práce v znamení tém pyrografia – detailné maľby vypálené do dreva, fotochemická modrotlač, ateliér v plenéri – maľované na plátne, powertexové sochy a food art.