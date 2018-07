TASR

Ministerstvo vnútra otvára pomaturitné štúdium pre budúcich policajtov

Minulý rok nastúpilo do obidvoch základných policajných škôl 128 absolventov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 24. júla (TASR) - Základnú policajnú prípravu môžu záujemcovia začať už od 18-tich rokov. Na ministerstve vnútra už druhýkrát totiž otvárajú pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služba - základná policajná príprava. Záujemcov láka do prípravy aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na svojom profile na sociálnej sieti. Prihlášku môžu posielať študenti s maturitou do 31. júla.

"Týmto projektom chceme osloviť a pripraviť na službu v polícii mladých ľudí a to najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nemajú možnosť vstúpiť do služieb polície kvôli zvýšenej vekovej hranici prijatia od 21 rokov," vysvetľuje ministerka. Minulý rok podľa jej slov nastúpilo do obidvoch základných policajných škôl 128 absolventov.

Prijímacie pohovory budú 14. a 15. augusta v sídle školy v Pezinku a v Košiciach. Náhradný termín je 23. augusta 2018. "Pozostávajú z psychologického vyšetrenia, previerky ovládania štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti," dopĺňa Saková. Prihlášku na štúdium a ostatné tlačivá sú na webe http://www.minv.sk/?pomaturitne-kvalifikacne-studium v dolnej časti.