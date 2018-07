TASR

Dnes o 20:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dieťa je dobre učiť o financiách čo najskôr

Výška sumy závisí od možností danej rodiny, no rozhodne to netreba preháňať.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) - Finančná gramotnosť je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú môžu rodičia odovzdať svojim deťom a pripraviť ich tak do reálneho života. Deti by sa mali už od malička zoznamovať s tým, akú majú peniaze hodnotu a ako s nimi hospodáriť.

"Pri návšteve obchodu si nájdite chvíľu času a ukazujte dieťaťu cenovky. Všímajte si spolu to, že každý tovar má inú cenu a rozprávajte sa o tom," radí Miroslav Zborovský, ombudsman spoločnosti Home Credit.

Podľa neho je vhodné zaobstarať dieťaťu pokladničku a motivovať ho k tomu, aby si do nej ukladalo peniaze, ktoré dostane. Na sporenie by si deti mali zvykať už od útleho veku. Keď napríklad dieťa dostane pár eur od starých rodičov, malo by ich spoločne s rodičom hodiť do pokladničky a raz za dva týždne potom obsah vysypať a spoločne spočítať, aby videlo, že ich tam je čím ďalej viac.

Podľa Zborovského by deti od 9 do 12 rokov mali dostávať vreckové, aby sa naučili hospodáriť so skutočnými peniazmi. Výška sumy závisí od možností danej rodiny, no rozhodne to netreba preháňať. Keď deti neposlúchajú, rodičia by im vreckové nemali hneď rušiť. Nie sú to peniaze za odmenu, ale suma, s ktorou sa majú naučiť hospodáriť.

"Ak si chce dieťa kúpiť niečo väčšie a drahšie, motivujte ho, nech si aspoň časť peňazí nasporí z vlastného vreckového. Vytvára si tak užitočné návyky a nebude sa bezvýhradne spoliehať len na to, že mu vo všetkom v živote pomôžu rodičia," pripomína ombudsman.

Pre deti od 13 do 16 rokov znamená toto obdobie, že si už na rôznych nenáročných brigádach môžu zarobiť svoje prvé peniaze. Nastal tak aj vhodný čas na to, aby si na nejakú vec našetrili samé.

Podľa ombudsmana je dobré porozprávať sa s deťmi o požičiavaní peňazí a živote na dlh. Dieťa by malo vedieť, že je dobré si sporiť a mať svoje vlastné peniaze, nie si len požičiavať a zadlžovať sa. V tomto veku je už vhodné potomkov zapojiť do debát o rodinných financiách. Rozpočítať im, koľko sa mesačne spláca na hypotéku, poistky a ďalšie pravidelné mesačné poplatky.

"Približne v pätnástich rokoch je už dieťa dostatočne samostatné na to, aby ste mu založili prvý účet. Na ten si môže poslať svoje prvé zárobky z brigád. Naučíte ho vyberať peniaze či platiť kartou. A za 3 roky, keď dovŕši plnoletosť, už sa o svoje financie zvládne do istej miery postarať samo," uzatvára Zborovský.