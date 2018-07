TASR

Diabetikom môže pomôcť nová telefonická poradňa Dialinka

Zavolať môžu aj rodinní blízki diabetika.

Na snímke tvár programu na pomoc diabetikom herec Marián Labuda ml. (vľavo) a lekár so špecializáciou v odbore diabetológia Jozef Lacka počas tlačovej konferencie k spusteniu novej telefonickej poradne Dialinka poistencom v zdravotnej poisťovni Dôvera 24. júla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 24. júla (TASR) - Dialinka je nová telefonická poradňa, ktorá slúži diabetikom poisteným v zdravotnej poisťovni Dôvera. Skúsení edukátori volajúcim odpovedia na ich otázky týkajúce sa cukrovky 1. i 2. typu, ale i tehotenskej cukrovky a prediabetu.

"V našej rodine sa cukrovka objavila pred päťdesiatkou môjho otca. Myslím, že to bol dôsledok životného štýlu, akým žil, veľa cestoval na predstavenia, nepravidelná strava po zájazdoch," uviedol na utorkovej prezentácii nového telefonického poradenstva herec Marián Labuda, ktorý je tvárou programu DôveraPomáha diabetikom do každého regiónu fungujúcom tretí rok v Nitrianskom, Košickom, Prešovskom kraji a od mája tohto roku aj v Trnavskom kraji. "Je dôležité, aby si každý pacient uvedomil, že cukrovka je tichý, pomalý zabijak. Táto choroba ničí cievy," upozorňuje herec s tým, že pomocou dôslednej edukácie sa s ochorením dá bojovať a dosiahnuť uspokojivé výsledky. "Chcem, aby ľudia, ktorí dostanú túto pliagu tretieho tisícročia, vedeli s ňou bojovať," podčiarkol Labuda, ktorého otec bojoval s cukrovkou asi 25 rokov.

"Uvedomili sme si, že našu pomoc potrebujú diabetici na celom Slovensku, nie iba v regiónoch, kde sme boli doteraz. Diabetici potrebujú často vyriešiť svoj problém hneď a nielen pri návšteve u lekára," zdôvodnil spustenie Dialinky Roman Mužik, manažér odboru stratégií zdravotnej poisťovne Dôvera. Podľa neho ide o výborný doplnok k medicínskym radám: "Čím viac motivovaný pacient o chorobe vie a pozná odpovede na svoje špecifické otázky, dodržuje režimové opatrenia, tým lepšie výsledky v kompenzácii cukrovky môže dosiahnuť."

V súvislosti s cukrovkou hľadajú ľudia väčšinou informácie na internete. V prípade, že natrafia na skreslené a nepravdivé tvrdenia, môže to ich zdravotný stav zhoršiť. Zavolaním na linku, ktorá od začiatku roka poskytuje nemedicínske poradenstvo, má diabetik istotu, že mu poradia správne. "Najčastejšie volajúcich zaujíma, na aké pomôcky a finančné príspevky majú ako diabetici nárok, možnosť využitia kúpeľnej liečby či zásady stravovania. Často tiež potrebujú zodpovedať praktické otázky, čo robiť v prípade chronických komplikácií, ktoré so sebou cukrovka prináša," hovorí Eva Košútová, jedna z edukátoriek, ktoré na linke radia poistencom.

Zavolať môžu aj rodinní blízki diabetika. Podmienkou však je, že diabetik, ktorý potrebuje radu, má 18 rokov a viac. Poradenstvo je dostupné na telefónnom čísle 0850 850 888 v pracovných dňoch od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 h. "Ľudia, ktorí na Dialinke pracujú, sú skúsení a odborne zdatní, je to veľká pomoc pre pacientov. Treba ich podporovať, aby kládli otázky, pretože vzdelaný pacient vie, ako spolupracovať pri liečbe a ako sa správne liečiť. Vedieť viac znamená zdravšie žiť," povedal pre TASR diabetológ Jozef Lacka.