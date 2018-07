TASR

Dnes o 15:50 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Festivalové šialenstvo v podobe The Legits Blast začína tento víkend

Do Banskej Bystrice zavíta aj tanečník Michaela Jacksona.

The Legits Blast 2017 — Foto: The Legits Blast/Slavo Samuelčík

Banská Bystrica 24. júla (OTS) - Kúpalisko Aqualand zaplnia už o pár dní stovky tanečníkov z viac ako 70 krajín celého sveta. Stretávať v uliciach Banskej Bystrice ich ale môžete približne od stredy, kedy sú pre nich naplánované prvé aktivity. Okrem Europa SC či plážového kúpaliska sa jednotlivé komponenty festivalu The Legits Blast odohrajú aj na Námestí SNP, v klube AlterEgo a v Urban Spote. V rámci programu sa budú oslavovať narodeniny, ale i život inšpiratívnej osoby.

Organizátori festivalu si i po deviaty raz pripravili pre tanečníkov a verejnosť zaujímavý program. Kým pre tanečníkov je prvý bod programu naplánovaný v stredu popoludní, Bystričania určite ocenia štvrtkovú večernú session na Námestí SNP, kde budú môcť naživo pod holým nebom sledovať v akcii tanečné kapacity z celého sveta. Session sa už tradične uskutoční pri príležitosti narodenín najznámejšieho slovenského bboy zoskupenia Hasta La Muerte. Súčasťou osláv je aj párty v bystrickom klube AlterEgo.

Tanečné preselekcie v rámci konceptov Outbreak Europe a Undisputed začnú na kúpalisku Aqualand v piatok. ,,Festivalové brány po prvýkrát otvárame už o desiatej. Bitka o postup do top 16 v kategórii 2vs2 kids začne o 11.00 a preselekcie kategórií 1vs1 Undisputed, 1vs1 bgirl, 2vs2 prebehne približne od 12.30 hod. Hosťom podujatia bude napríklad aj bboy Cloud, ktorý si zatancoval po boku speváčky Shakiry,“ informuje za organizátorov Martin Gilian. Preselekčné tanečné súboje tanečníkov končia približne o 21.00. Hneď po nich je pre festivalových návštevníkov i pre verejnosť na pláne narodeninová párty značky The Legits v Urban Spote.

(Foto: The Legits Blast)

V sobotu bude do festivalového programu zapojených viacero miest. ,,Už od 9.00 ráno začína atraktívny program pre mládež v Europa SC. V rámci projektu Youth is the Future dostanú priestor umelci z krajín Vyšehradskej štvorky. Tí ponúknu deťom do 18 rokov zaujímavú diskusiu, lekcie tanca, DJingu, graffiti, ale predstavia aj pripravenú choreografiu. Program na Visegrad stage-i v centrálnom priestore Europa SC vyvrcholí tanečným battlom pre všetkých účastníkov projektu,“ hovoria organizátori festivalu. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj.

Hlavný program festivalu sa odohrá na plážovom kúpalisku v sobotu od 12.00, kedy sa postupujúci bboys a bgirls z predošlého dňa ,,pobijú“ o tituly svetových šampiónov. Paralelne s týmito súbojmi si budú v rámci Streetdance Battlu merať sily aj nadšenci štýlu Poppin´ či dvojice v kategórii Hip Hop Freestyle. Jedným z porotcov bude aj tanečník Loose Joint, ktorý spolu so zoskupením Elite Force účinkoval v klipe Michaela Jacksona.

Absolútnym vyvrcholením festivalu budú však avizované večerné koncerty domácich i zahraničných hip hopových hviezd. Medzi inými sa na Orange stage-i predstavia Strapo, Nerieš, či americká dvojica Das EFX. Po skončení koncertu čaká na všetkých návštevníkov festivalu The Legits Blast párty, ktorá sa uskutoční na Outbreak Stage-i v hale A.

„Orange ako hlavný partner festivalu poskytne návštevníkom okrem koncertných chuťoviek na Orange stage-i opäť aj komfortné technologické zázemie. Tešíme sa na každý ďalší ročník tohto festivalu plného skvelých tanečníkov, dobrej hudby a zábavy. Veríme, že návštevníci atmosféru z neho prenesú prostredníctvom svojich telefónov aj za brány kúpaliska. Všetky „hip hopové zážitky“ budú môcť zdieľať so svojimi priateľmi vďaka bezplatnému WiFi pripojeniu, ktoré bude spolu so 4G sieťou pripravené na okamžitý „share“ tých najzaujímavejších momentov v reálnom čase,“ povedala Natália Kunická, Brand Activation Manager spoločnosti Orange.

Celý festival bude mať aj spomienkový charakter. ,,Keďže vlani nás nečakane opustil náš dobrý priateľ a zakladateľ projektu Outbreak Mex One, chceli by sme celý tento ročník venovať jemu a uctiť si takto jeho pamiatku,“ dodávajú organizátori.

Okrem tanečných častí sa všetci návštevníci Aqualandu môžu tešiť aj na množstvo sprievodných aktivít. ,,V prvom rade by sme chceli našich návštevníkov i verejnosť ubezpečiť, že počas festivalu zostáva prevádzková doba kúpaliska Aqualand nezmenená. Vďaka tomu môžu všetci záujemcovia využívať atrakcie, ktoré areál ponúka, od 9.00 do 19.00 hod. Okrem toho bude k dispozícii napríklad íčkový bazén, ale i fun zóna, do ktorej si môžu prísť odpočinúť tak návštevníci plážového kúpaliska, ako i návštevníci festivalu,“ dodávajú organizátori.

Festival oficiálne skončí v nedeľu, kedy sa ešte pred záverečnou párty v priestoroch klubu Urban Spot uskutoční projekt Rep Your Country. Práve v tomto divácky atraktívnom súboji národov si niekoľko náročných pohybov porovnajú svetové špičky z krajín ako napríklad USA, Kazachstan, Ukrajina, Mexiko, Peru, Japonsko, či Brazília.

(Foto: The Legits Blast)

Usporiadatelia medzinárodného festivalu, ktorý každoročne podporuje rozvoj cestovného ruchu v celom regióne, sa opäť tešia aj z podpory Mesta Banská Bystrica. „Priznám sa, že záver júla si už ani neviem predstaviť bez najväčšieho hip hopového festivalu, ktorý každý rok zaplní naše mesto stovkami zahraničných a domácich tanečníkov. Po niekoľkých stretnutiach s organizátormi som presvedčený, že do príprav dali opäť všetko a sú pripravení zanechať v každom návštevníkovi pozitívne dojmy. Všetkých účastníkov podujatia vítam v Banskej Bystrici. Verím, že počas nasledujúcich dní sa u nás budú cítiť príjemne,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Viac informácií nájdete na www.tlb.sk.