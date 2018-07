Úprimný návod mamičky pre manžela na to, ako sa postarať o ich deti, sa stal hitom internetu. Pobaví aj vás

Dominika Dobrocká

Niekoľkonásobná matka napísala pre svojho manžela inštrukcie a varovanie, ako zaobchádzať s ich deťmi. Slovami naozaj nešetrila a následne odišla na víkend preč.

MOKENA 24. júla - Materská dovolenka. Mnohé ženy by za tento vymyslený názov dokázali vraždiť. Pochopia to žiaľ len matky, ktoré by niekedy svoje ratolesti najradšej niekde zavreli. Samozrejme, svojich drobcov milujú, avšak priznajme si, niektoré situácie sa jednoducho nedajú zvládať v pokoji. Otcovia, ktorí ešte stále nepochopili, že „tá dovolenka“ nie je oddych na pláži s miešaným nápojom v ruke, ale 24-hodinová starostlivosť o „vrieskajúceho“ malého človiečika, ktorý za každých okolností niečo potrebuje, tento list je práve pre vás.

Milí páni, prečítajte si odkaz od matky, ktorá odišla na víkend z domu a „jednoduchú“ staroslivosť nechala na svojho manžela. Dámy a mamičky, vy sa môžete dobre pobaviť.

Najdrahší manžel,

„Píšem ti z lásky, nie zo strachu. Chcela som s tebou prejsť pár vecí predtým, než odídem a nechám ťa s nimi samého. Noc, deň, raňajky či čas obeda sa môže veľmi rýchlo zmeniť na čisté PEKLO, kedy sa satan tvári ako My Little Pony,“ napísala mamička na začiatok. „Po príchode z práce domov sa veci nezdajú také zlé. Budú ťa objímať, skákať a tešiť sa, že ťa vidia. Bude to však trvať krátko… sľubujem,“ opísala jeden z mála krásnych okamihov dňa. Ďalej svojho milovaného manžela upozornila, že peklo začína. Súrodenecké hádky, bitky a krik. To je scenár, ktorý mamička pozná naspamäť. „Začnú boje o všetko, keďže Quinn a Penny sú najväčší podnecovatelia. Je pravdepodobné, že Quinn bude nahnevaná na to, že Penny nosí jej šaty princeznej Elsy. Penny naopak bude zúriť, že sa v nich Quinn bude hrať na Annu.“

Ďalšie varovanie smerovalo k podávaniu večere. Každé z detí totiž chce niečo iné. „Bailey bude chcieť pizzu, Harper požiada o hotdog. Quinn začne po vyslovení slova „hotdog“ plakať a bude trvať na tom, že chce makaróny so syrom. Následne na to požiada o toast. Keď už budeš pripravovať makaróny pre Penny, tá po tom, ako Quinn požiadala o toast, zmení svoju požiadavku na toast.“ Relax po náročnej príprave večere či raňajok nie je jednoducho možný, varovala mamička. Podľa nej je totiž možné, že niektoré z detí zaspí a to nesignalizuje nič dobré. „Nenechaj nikoho zaspať. Ak sa to stane, si v prdeli. Bude hore minimálne do pol druhej.“

Čas ísť spať

„Dobre. Kur*a. Veľa šťastia kamarát. Pyžamo. Kur*a pyžamo. Pre Penny nič iné ako nočná košeľa. V prípade, že ju nebudeš vedieť nájsť, hľadaj! Vypýta si nočnú košeľu s Minnie Mouse, akonáhle jej ju však oblečieš začne kričať, pretože sú pravdepodobne rukávy úzke. Treba jej nájsť tú s Elsou. Určite je špinavá ako prasa, keďže si nemôžem spomenúť, kedy som ju naposledy prala.“ Chvíľku na to začnú deti postupne veľmi smädné chodiť piť. „Budú sa správať, ako keby prešli 800 míľ cez Saharu.“ Keď sa nakoniec podarí všetky ratolesti dostať do postele, mamička svojmu manželovi dala veľmi vzácnu radu. „Nezabudni na ventilátor. To dievča sa potí ako prostitútka v kostole, ktorá zjedla 12 kusov hovädzieho sendviča,“ povedala na adresu svojej dcéry Penny.

Ďalší problém - raňajky

Mamička postupne v odkaze prešla k raňajkám. Podľa jej slov to bude mať podobný priebeh ako večera. „Daj si kávu. Veľa kávy. Budeš to potrebovať.“ Súrodenecké hádky začínajú opäť. „Raňajky budú taka sračka, že zabudneš na hlad a zaujímať ťa bude len kofeín.“ V návode milá mamička svojho muža pripravila na peklo, ako to ona nazýva. Popriala mu veľa šťastia a mierne mu naznačila aj to, že vymýšľať program na víkend sa nevypláca. „Veľa šťastia. Vidíme sa v nedeľu. Bozkávam. Manželka“ napísala na záver a rozlúčila sa s fľašou v ruke.