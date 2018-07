Liverpool mieri v novej sezóne vysoko, má najvyššie ambície

TASR

Liverpool miera v novej sezóne vysoko, má najvyššie ambície

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Liverpool 24. júla (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Jürgen Klopp priviedol do mužstva pred začiatkom sezóny niekoľko výrazných posíl. Aj preto podľa neho nastal čas na zbieranie trofejí.

V uplynulej sezóne skončili "The Reds" na štvrtom mieste v Premier League, oveľa väčšiu stopu však zanechali v Lige majstrov. Prehrali až vo finále s Realom Madrid. Klopp už minul na nákup posíl viac ako 170 miliónov libier (190,5 mil. eur), vrátane brazílskeho brankára Alissona z AS Rím (72,5 mil. eur). Ten sa vďaka tomu stal najdrahším futbalovým brankárom histórie. "Viem, čo sa odo mňa očakáva, som na to pripravený. Som presvedčený, že môžeme stavať na minulej sezóne. Nebojím sa toho, že budeme mať zlú sezónu," citovala Kloppa agentúra DPA.

Okrem Allisona prišli do mužstva Naby Keita, Fabinho a Xherdan Shaqiri. "Noví hráči nás posilnia o 100 percent. Samozrejme, počítam s tým, že sa posilnia aj ostatní. Ale od nás očakávam viac. Máme najvyššie ambície," dodal Klopp.

Liverpool začína sezónu v Premier League 12. augusta domácim zápasom s West Hamom United.